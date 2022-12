Roma, 21 dic — Venticinquemila euro di risarcimenti e un anno e mezzo di reclusione con sospensione della pena a condizione che l’imputato segua un «corso di riabilitazione» organizzato da enti che si occupano del recupero di persone condannate per violenza sessuale: è la decisione del gip Antonio Pezzuti nei confronti del ristoratore marchigiano Andrea Serrani, condannato per violenza sessuale per la tanto dibattuta «pacca sul culo» a Greta Beccaglia al termine dalla partita Empoli – Fiorentina.

Serrani condannato per violenza sessuale: la Beccaglia ha la sua vendetta

Era il 27 novembre 2021, la sexy-cronista si trovava di fronte allo stadio Castellano di Empoli per raccontare davanti alle telecamere il clima del dopo partita. Serrani, un po’ per la frustrazione dovuta al risultato negativo del match, un po’ per incosciente (e cafone) spirito goliardico allungò fugacemente uno schiaffo sul fondoschiena della Beccaglia, in diretta tv. Il gesto venne ripreso da media, si diffuse a macchia d’olio sulle piattaforme social provocando un pandemonio che durò settimane. Il tifoso marchigiano venne letteralmente fatto a pezzi, umiliato, demonizzato e mediaticamente reso capro espiatorio di tutti gli stupri compiuti dall’anno zero fino a quel momento.

Due pesi e due misure

Poco più di un mese dopo, le violenze sessuali compiute da branchi formati da decine di egiziani ai danni di 9 giovanissime europee a Milano raggiunsero a fatica le homepage dei principali siti di informazione, mentre chi aveva precedentemente distrutto Serrani chiedendo la sua testa se ne stette religiosamente in silenzio. Per poi «risvegliarsi» — guarda caso — esattamente cinque mesi dopo, con la farsa delle presunte «molestie» all’adunata degli italianissimi Alpini di Rimini: mai verificate, denunciate su Twitter da qualche centinaio di ragazzette aizzate dalle transfemministe di Non una di meno e che si sgonfiarono immediatamente.

Una condanna esagerata

Alla Beccaglia le scuse, l’autoumiliazione, la gogna a reti unificate inflitte al Serrani non bastarono: voleva trascinarlo sul fondo e ridurlo in poltiglia, e ci è riuscita. Il ristoratore marchigiano non si farà un giorno di galera, come sostengono i benaltristi, ma la condanna rimane e per evitare il carcere dovrà frequentare obbligatoriamente un corso di «riprogrammazione» studiato apposta per riabilitare gli stupratori. Un provvedimento volto più a umiliare pubblicamente che a redimere, sul quale grava, pesantissimo, il risarcimento alla giornalista: in attesa di conoscere il reale importo, il ristoratore dovrà versare una provvisionale di 15mila euro. Poi ci sono gli indennizzi, per 10mila euro complessivi, stabiliti a favore dell’Ordine nazionale dei giornalisti e all’Associazione della stampa nazionale e toscana.

Una condanna draconiana per una molestia (atto che riteniamo sbagliato, maleducato, odioso) elevata a «violenza sessuale»: e chissà quanto avrà pesato il fatto che la molestata, bella e in vista, era riuscita a guadagnarsi i favori dell’opinione pubblica a reti unificate. Lei intanto, perfusa di un alone di eroismo, pensa di avere fatto la cosa giusta, e che la pena sia stata esemplare. «Hanno scritto che ho rovinato un uomo. In realtà, io ho solo denunciato chi mi ha molestato mentre lavoravo. Il tribunale poi ha deciso di condannare l’imputato e ora darò in beneficienza i diecimila euro. Ho fatto la cosa giusta ne sono convinta. Ma spero che questa storia arrivi a tante ragazze che ogni giorno subiscono molestie, anche sul posto di lavoro». Colpirne uno per educare tutti gli altri La Beccaglia non lo nasconde nemmeno: ha voluto colpire Serrani per educare tutti gli altri: la sua vittoria, dice lei, «Non è soltanto mia ma di tutte le donne. Nessuno ha il diritto di violare i nostri diritti, di considerare il nostro corpo come un trofeo, nessuno deve più umiliarci, denigraci, considerarci un oggetto. Nessuno». Ma a quanto pare c’è qualcuno che dovrà sproporzionatamente pagare più di altri. Che si sia perso completamente il senso della misura, non è affar suo, la sua vendetta (sua, non di tutte le donne, e vendetta, perché qui non si può parlare di giustizia) l’ha avuta.

Cristina Gauri