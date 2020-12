Londra, 8 dic – Nel Regno Unito oggi è il “V-Day”, il giorno del vaccino. E’ iniziata la vaccinazione anti-coronavirus. Una donna di 90 anni dell’Irlanda del Nord è stata la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech, ritenuto efficace al 95%. Al via dunque il più grande programma di vaccinazione di massa mai realizzato dal Sistema sanitario nazionale (Nhs) del Regno Unito. E’ il primo Paese europeo ad avviare la campagna su larga scala con l’obiettivo di immunizzare milioni di persone contro il coronavirus.

E’ una donna la prima persona al mondo a ricevere il vaccino Pfizer-BioNTech

Margaret Keenan, di Enniskillen, è stata vaccinata alle 6.31 (7.31 in Italia) all’University Hospital di Coventry, Inghilterra. “Mi sento una privilegiata per essere la prima persona vaccinata contro il Covid-19, è il miglior regalo anticipato di compleanno che avrei potuto desiderare, perché significa che potrò finalmente trascorrere del tempo con la mia famiglia e gli amici nel nuovo anno dopo aver trascorso in solitudine gran parte del 2020″, ha detto l’anziana signora, che compirà 91 anni la prossima settimana.

Johnson: “Enorme passo avanti nella lotta contro il coronavirus”

Il primo ministro Boris Johnson esprime grande soddisfazione: “La giornata di oggi segna un enorme passo in avanti nella lotta del Regno Unito contro il coronavirus. Sono immensamente fiero degli scienziati che hanno sviluppato il vaccino, delle persone che hanno preso parte alle sperimentazioni, e del Servizio sanitario nazionale, che ha lavorato senza sosta per preparare il tutto”. Il ministro della Sanità Matt Hancock su Twitter conferma che tutte le regioni del territorio britannico hanno ricevuto una parte delle 800 mila dosi. Saranno somministrate partendo dalle fasce più vulnerabili della popolazione, a cominciare dagli over 80 e dal personale sanitario e delle case di cura.

Il governo britannico punta ad avere 4 milioni di dosi entro l’anno

Per essere immunizzati servono due dosi. Il primo lotto, importato dal Belgio, dove viene prodotto il farmaco, immunizzerà 400 mila persone. Ma il governo britannico prevede di avere circa quattro milioni di dosi entro la fine dell’anno, su un totale di 40 milioni che ha commissionato al consorzio tedesco-americano. Il grosso delle vaccinazioni avverrà nei mesi di gennaio e febbraio del 2021. Oltre alle strutture sanitarie, saranno coinvolti decine di migliaia di militari, che costruiranno anche nuovi maxi hub da 5 mila vaccinazioni al giorno.

Adolfo Spezzaferro