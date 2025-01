Respinto il ricorso di Oseghale. La mamma di Pamela: “un passo verso la giustizia”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Alessandra Verni, mamma di Pamela Mastropietro. Nella giornata di ieri La Cassazione ha respinto il ricorso di Oseghale [IPN]

Roma, 17 gen – Dopo sette anni di processi, due corti d’Assise d’Appello e tre ricorsi in Cassazione, questa mattina i giudici della Suprema Corte hanno rigettato ricorso straordinario presentato dai difensori di Innocent Oseghale, il nigeriano condannato con sentenza definitiva per l’omicidio di Pamela Mastropietro aggravato dalla violenza sessuale.

“Oggi è una giornata importante per me e per la mia famiglia. Sono felice e sollevata per la decisione dei giudici che hanno rigettato il ricorso straordinario presentato dagli avvocati di fiducia di Oseghale”, dichiara Alessandra Verni, la madre di Pamela Mastropietro.

Sulla decisione della Cassazione, afferma che “rappresenta un passo significativo verso la giustizia per mia figlia Pamela e per tutte le vittime di atrocità come quelle che abbiamo vissuto” perché “è fondamentale che la verità venga riconosciuta e che chi ha compiuto atti così gravi ne risponda”.

La battaglia per la memoria di Pamela non si fermerà

La sua battaglia per la memoria della figlia non si fermerà qui ma il rigetto del ricorso in Cassazione “da nuova forza e speranza”.

Come più volte raccontato da Alessandra Verni, è improbabile che Innocent Oseghale sia stato l’unico responsabile dell’omicidio di Pamela. Ora è arrivato il momento di spazzare via quella coltre omertosa scesa sul quel tragico 30 gennaio del 2018 a Macerata.

Alessandra Verni ringrazia gli abitanti di Corridonia e CasaPound Italia

Alessandra Verni ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto lei e la sua famiglia in questo doloroso percorso durato sette anni. Come gli abitanti di Corridonia che, la sera prima dell’udienza alla Suprema Corte, hanno organizzato un sit-in e i militanti di CasaPound che hanno affisso in tutta Italia striscioni per chiedere giustizia per Pamela.