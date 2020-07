Roma, 2 lug – “No a contributi a fondo perduto, sì solo a prestiti. E la prossima volta l’Italia deve imparare a farcela da sola“, senza l’aiuto della Ue. Parola del premier olandese Mark Rutte, il falco del nord da sempre contrario a condividere debiti con l’Italia. Il leader dei Paesi frugali – come li chiamano i media filo-governo giallofucsia con un eufemismo a dir poco ridicolo – in un’intervista a Sette, il settimanale del Corriere della Sera in edicola domani, torna a ripetere chiaro e tondo che l’Olanda non concederà sconti nella trattativa Ue per gli aiuti ai Paesi colpiti dall’epidemia di coronavirus.

“Rapporti con l’Italia sono eccellenti” …oltre al danno, la beffa

Il bello è che Rutte, come se niente fosse (oltre al danno, la beffa), dichiara: “I rapporti tra Olanda e Italia sono eccellenti. Siamo entrambi Paesi fondatori, insieme a Belgio, Lussemburgo, Francia e Germania. Il mio rapporto personale con Giuseppe Conte è forte e amichevole“. Viene da pensare, chissà che avrebbe detto e fatto contro di noi, se i rapporti non fossero stati buoni. Anche perché la linea dura del leader dei falchi del nord – Austria, Olanda, Svezia e Danimarca – viene ribadita punto per punto.