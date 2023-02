Roma, 1 feb – Non c’è pace tra Taiwan e Cina, e lo scoppio di una guerra sembra sempre possibile e remoto al tempo stesso. L’ultimo aggiornamento pubblicato da Rainews parla di una rilevazione importante della Difesa di Taipei circa i movimenti militari ordinati da Pechino.

Taiwan, 34 aerei dalla Cina sullo stretto

È stata definita una delle “più grandi incursioni militari”, quella compiuta attorno a Taiwan da parte della Cina. I sistemi difensivi dell’arcipelago hanno infatti rilevato la presenza di 34 aerei da combattimento, oltre a nove navi militari cinesi: la fonte è il ministero della Difesa nazionale di Taipei, che ha monitorato i movimenti nello Stretto, ovvero la zona cuscinetto che divide le due realtà dal 1949. La risposta di Taiwan alla Cina è stata piuttosto inquietante: il governo ha infatti fatto decollare dei jet da combattimento, lanciando l’allarme alle sue forze militari marine e attivando i sistemi missilistici.

Le polemiche tra Pechino e Praga



Il presidente di Taiwan, Tsai ing-wen, ha di recente avviato un colloquio telefonico con quello della Repubblica Ceca, Petr Pavel. Un atto che ha innervosito pesantemente la Cina, la quale ha accusato la Repubblica Ceca stessa di operare una “sfacciata violazione” al principio dell’unificazione. Non solo: l’azione di Praga viene interpretata da Pechino come un atto di solidarietà verso Taiwan, in quanto ritenuto un “segnale sbagliato alle forze indipendentiste” dell’isola. Se questa ennesima crisi tra il governo cinese e Taipei, poi, deflagrerà in qualcosa di peggio o sarà l’ennesimo falso allarme ce lo dirà solo il tempo. Ma siamo sempre lì: alzare i toni aumenta la possibilità di errori e, conseguentemente, di effetti a catena.

Alberto Celletti