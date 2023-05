Roma, 15 mag — Ti rifiuti di indossare la maglietta arcobaleno? Non giochi. Quando a vincere non è lo sport, ma la tirannia dei diritti Lgbt: dove il rifiuto di inchinarsi al totem dei finti «oppressi» comporta l’esclusione da una partita di calcio. E’ accaduto ieri prima del match tra Tolosa e Nantes, dove già le fasi preliminari si erano svolte nel caos, con un posticipo di 90 minuti per un allarme bomba. Sulle tribune dello stadio è stato infatti trovato un pacco sospetto, pertanto le autorità hanno vietato l’accesso ai tifosi e fatto intervenire gli artificieri. All’episodio si è aggiunta una lite da spogliatoio tra le fila del Nantes.

Match tra Tolosa e Nantes, esclusi i giocatori che non indossano la maglietta arcobaleno

Dulcis in fundo, il «gran rifiuto» di quattro giocatori del Tolosa e di uno del Nantes di indossare la maglia con i numeri arcobaleno che la Ligue 1 ha fatto stampare per le squadre del campionato. Rifiuto che ha li portati ad essere esclusi dalla partita. Secondo speculazioni dei media francesi, tra i giocatori messi da parte ci sono l’attaccante marocchino Zakaria Aboukhlal, protagonista con la sua nazionale anche agli ultimi mondiali, Said Hamulic e Moussa Diarra. Sempre stando a quanto riferisce la stampa d’Oltralpe, anche Mostafa Mohamed del Nantes non compare sulla lista dei convocati per il match. Il quotidiano della città di Tolosa, La Depeche du Midi, fa sapere che nemmeno i giocatori Logan Costa e Farès Chaïbi volevano indossarla, ma alla fine sono stati visti in panchina. Tutti i calciatori, di fede musulmana, si sarebbero opposti all’iniziativa adducendo motivazioni religiose.

Il Tolosa, pur non ufficializzando i nomi del calciatori ha diffuso un comunicato prima della partita motivando l’esclusione degli atleti. «Pur rispettando le scelte individuali dei suoi giocatori, e dopo numerosi scambi, il Tolosa Football Club ha scelto di escludere i suddetti giocatori dall’incontro in programma questa domenica alle 15 allo stadio del Tolosa. Il Tolosa desidera ricordare che 18 nazionalità e 5 continenti sono rappresentati all’interno della sua forza lavoro professionale», ma evidentemente la rappresentazione si interrompe quando i calciatori, per profonde motivazioni personali, decidono di non inginocchiarsi in ossequio alla morale Lgbt. «L’apertura al mondo è parte integrante del DNA del club. I nostri giocatori sono scelti per le loro qualità umane indipendentemente dalle loro credenze o convinzioni». Finché tali credenze non fanno a pugni con le mafiette arcobaleno, s’intende.