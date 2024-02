Trump escluso dalle primarie in Illinois: la corsa alla Casa Bianca è ancora lunga

Roma, 29 feb – Come riporta l’Agi, Donald Trump è stato escluso dalla corsa per le primarie repubblicane nello Stato dell’Illinois. Una situazione che, per il tycoon, continua a frapporsi con la candidatura alle presidenziali del prossimo novembre.

Trump e l’esclusione dall’Illinois

Per Donald Trump il tribunale dell’Illinois non è stato molto favorevole, tanto da escluderlo dalle primarie in programma. La motivazione è il “divieto insurrezionista” del quattordicesimo emendamento, relativo ai ben noti fatti di Capitol Hill. Siamo, quindi, a tre Stati da cui il tycoon è stato escludo nella corsa, dopo il Maine e il Colorado. I suoi avvocati, nel frattempo, definiscono ‘incostituzionale’ la decisione dei giudici, ed è pronto a partire un ricorso.

Un quadro complicato ma “definito”

Nonostante i guai giudiziari, la popolarità di Trump continua ad essere molto elevata. Di poco fa è del resto la vittoria in Iowa, che ha messo l’ex-presidente non solo davanti a Ron DeSantis (poi ritiratosi dalla corsa) ma anche quella che, attualmente, pare l’unica concorrente dell’elefantino nella candidatura alla Casa Bianca, ovvero Nikky Hailey. Nel frattempo la Corte Suprema ha deciso di accettare la richiesta di immunità di Trump, in un contesto che definirà sempre più ‘l’eventuale sfida con Joe Biden per la presidenza.