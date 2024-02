“L’Occidente minaccia la guerra nucleare”: cosa c’è dietro le parole di Putin

Roma, 29 feb – Torna il fantasma della guerra nucleare? Sicuramente, il presidente russo Vladimir Putin non le manda a dire. Definito come l’autore della minaccia dalla maggior parte dei media occidentali, in realtà il presidente russo è stato più furbo e “diplomatico”, rilanciandola dopo aver lanciato una sorta di allarme che proverrebbe da Ovest e non certo da Est. Comunque le sue parole, riportate anche da Tgcom24, evidenziano un tema che è oggetto di forte dibattito da quando è scoppiato il conflitto tra Kiev e Mosca ormai due anni fa.

“L’Occidente porta alla guerra nucleare”: Putin all’estremo

“Tutto quello che l’Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all’annientamento della civiltà”. Così parla Putin nel suo discorso alla Nazione. E si rivolge direttamente agli Stati Occidentali, aggiungendo quella che – questo sì – può essere definita una minaccia: “Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori”. Poi arriva l’annuncio sul missile balistico Sarmat, il quale è stato consegnato all’esercito, affermando che “fra poco dimostreremo l’azione sul campo”.Lo Stato maggiore della Difesa di Kiev, intanto, ha riferito che nelle ultime 24 ore si sono verificati oltre cento “attacchi frenetici dell’esercito russo lungo tutta la linea del fronte”.

Uno scenario che non conviene a nessuno, salvo scelte davvero folli

Per quanto la strategia occidentale sull’Ucraina sia stata alquanto spericolata (in primis, per le scelte decise a Washington) è evidente che difficilmente qualcuno potrebbe immaginare un’offensiva così netta dell’Ovest, sebbene in questi ultimi tempi si stiano moltiplicando le voci addirittura di un invio di truppe nell’Ucraina, il che costituirebbe a tutti gli effetti una scelta folle, che peraltro superebbe i contrasti in seno al Congresso americano sull’opportunità di inviare ancora aiuti militari a Kiev. Le parole di Putin, plausibilmente, sono indirizzate anche al gioco d’azzardo dopo che questa ipotesi è stata ventilata.

Aurelio Del Monte