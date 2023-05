Roma, 2 mag – Un enorme fallo di ghiaccio! Questa potrebbe essere una delle esclamazioni dei naviganti, della rete e del mare, alla vista del singolare iceberg che sorge dalle fredde acque che circondano l’isola di Terranova. Ovviamente le immagini in questione, immortalate dal fotografo proprietario del drone autore degli scatti: Ken Pretty, stanno facendo il giro del mondo. L’iceberg fallico di oltre 9 metri di altezza si trova al largo della costa orientale dell’isola canadese di Terranova e, ironia della sorte, si trova proprio nel distretto di Dildo, residenza del fotografo. Anche la location del gigantesco fallo di ghiaccio, dunque, ha scatenato sul web non poche battute sul “biglietto da visita” erotico del distretto canadese.

Il fallo di ghiaccio

“Guardando l’iceberg dalla terraferma – ha commentato il fotografo al Guardian – non era del tutto chiaro. Ma una volta che ho portato il drone là fuori, era irreale quanto assomigliasse a una parte ben precisa del corpo maschile”. La somiglianza è infatti ben più che marcata e anche i più increduli o bigotti si devono arrendere alle prove scattate da Pretty, che smentisce qualsiasi foto-ritocco. A causa anche delle temperature in rialzo, appena il giorno seguente gli scatti, però, la cima a “cappella” del blocco di ghiaccio è crollata in acqua. Quello che in poco tempo era già stato soprannominato “dickie berg”, si trova ora a ergersi dalle onde semi-evirato, senza la sua più riconoscibile forma. Ma non è il primo caso di iceberg fallico nelle acque di Terranova; già anni fa altri “membri” delle formazioni glaciali in movimento si ergevano visibili dalla costa e dalle imbarcazioni.

Le ricche acque di Terranova

Se nel corso della storia gli iceberg di Terranova hanno rappresentato ostacoli e pericoli per i naviganti dell’Oceano Atlantico, dalle più antiche navi vichinghe alle moderne imbarcazioni, oggi sono una vera e propria attrazione per i turisti. A tal proposito, se il gigantesco membro glaciale fosse sopravvissuto alla primavera, c’è da scommetterci che avrebbe potuto essere forse la maggiore attrazione per turisti e, soprattutto, turiste, che qui giungono da tutto il mondo. Ritenute da molti le acque più pulite del pianeta, quelle del mare che bagna il governatorato di Terranova e Labrador, presentano 66 iceberg attualmente in transito nell’area. Proprio la presenza di queste formazioni glaciali renderebbe l’acqua della zona purissima e venduta a peso d’oro.

Andrea Bonazza