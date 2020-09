Washington, 17 set – «Donald Trump ha deluso la comunità ispanica più e più volte e questo non è un segreto per nessuno», ha dichiarato il candidato democratico alle presidenziali Usa 2020 Joe Biden durante un comizio presso l’Osceola Heritage Park a Kissimmee, Florida. Rivolgendosi alla comunità ispanica dello Stato, l’ex vice di Obama ha poi insistito: «Non ha fatto altro che attaccare la dignità delle famiglie ispaniche più e più volte. È sbagliato. noi non siamo così». Sarà forse per questo, per dimostrare di non voler «attaccare la dignità degli ispanici», che Biden ha estratto dalla tasca il proprio iPhone dicendo «Ho solo una cosa da dire, aspettate un attimo», e tenendo il telefono vicino al microfono, ha iniziato a suonare la hit trash del 2017 Despacito, dondolando la testa al ritmo della musica e ballando impercettibilmente dietro il podio.

Proprio così. In pieno delirio Black lives matter, il candidato presidenziale democratico – che più di tutti avrebbe dovuto sviluppare una sensibilità che non gli permetta di offendere le minoranze in momenti delicati come questo – proprio nel giorno del suo appello più diretto agli elettori ispanici estrae dal cilindro uno dei peggiori aborti del trash musicale a livello mondiale, con il quale nessun latino americano vorrebbe sicuramente identificarsi.

Ricordando agli elettori latinos il potere del voto, l’ex vice presidente ha chiesto direttamente il loro sostegno mentre criticava la leadership del presidente Donald Trump. Prima che Biden parlasse, tre celebrità latinoamericane – Eva Longoria, Ricky Martin e Luis Fonsi – hanno parlato dell’importanza di votare per Biden a novembre.

Ma il siparietto, architettato da qualche genio di spin doctor per attirare i telespettatori ispanici, è stato ritenuto umiliante dai diretti interessanti e investito da una bufera di polemiche. Alcuni commentatori online lo hanno definito «il momento della salsa piccante di Joe Biden» paragonandolo all’imbarazzante episodio dell’ex candidata democratica Hillary Clinton che, sempre nel tentativo di fare la «simpa» con gli ispanici, durante un’intervista radiofonica aveva dichiarato di portare sempre salsa piccante con sé.