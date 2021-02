Roma, 8 feb – Google Chrome metterebbe “a rischio” alcuni dati dei suoi utenti, per questo ora avvisa chiunque lo utilizzi: “Aggiornate subito Google Chrome”.

Google Chrome, la falla scoperta da un ricercatore

L’azienda californiana è corsa ai ripari in seguito alla scoperta di una falla nella sicurezza del popolare browser Google Chrome, registrata come CVE-2021-21148. E’ stata ravvisata da un ricercatore belga, Mattias Buelens, a Mountain View, lo scorso 24 gennaio. Secondo Il Corriere, si tratterebbe di una vulnerabilità di tipo zero-day. Google stessa ha già verificato che sarebbe già stata sfruttata da cybercriminali sui dispositivi desktop.

“Aggiornate immediatamente il browser”

Al momento non vi sono maggiori informazioni, ma Google conferma in breve che questa falla del browser sarebbe stata già sfruttata da alcuni malintenzionati. Per questo l’azienda di Mountain View ha reso disponibili un aggiornamento dal 4 febbraio. Questo dovrebbe proteggere gli utenti. La versione aggiornate di Chrome per Windows, Mac e Linux è la numero 88.0.4324.150, e sebbene sia possibile che il browser si sia aggiornato da sé, è bene controllare. Per verificare se è aggiornato alla versione indicata bisogna cliccare in alto a destra sull’icona dei tre puntini e selezionate “Guida”, poi “Informazioni su Google Chrome”. In alto è indicata la versione installata. Se non fosse quella “giusta”, bisogna attendete qualche minuto fino a che non compare il messaggio “Aggiornamento quasi terminato. Riavvia Google Chrome per completarlo. Le finestre di navigazione in incognito non verranno riaperte”.

Cybercriminai e script

Le informazioni sulla falla di Google Chrome sono poche, come detto, ma quello che si sa è che colpisce il motore di rendering Javascript V8, quello che si occupa della lettura degli elementi interattivi di una pagina web. E’ impossibile per l’utente rendersi conto di un attacco, perché lo script è eseguito dal browser mentre lo sta leggendo.

Ilaria Paoletti