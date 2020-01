Il sogno di sempre di ogni casalinga è potersi sedere e rilassarsi mentre un’intelligenza artificiale pulisce la sua casa, ma un aspirapolvere robot può fare un buon lavoro come un aspirapolvere normale ? La risposta può variare, ma certo è utile avere qualche informazione in più sugli aspirapolvere robot.

Vale la pena acquistarne uno?

Per una casa con pavimenti per lo più duri, la maggior parte degli aspirapolvere robot farà un buon lavoro per tenere puliti i pavimenti quando la pulizia viene eseguita su base giornaliera. Allo stesso tempo, anche In una casa con pavimenti in moquette, un aspirapolvere robot potrà essere un ottimo strumento quotidiano. Un altro vantaggio, è sicuramente la capacità degli aspirapolvere robot di raccogliere una buona quantità di lanugine (come i peli di animali domestici) insieme allo sporco. Nei modelli che abbiamo segnalato, le funzioni sono addirittura 4 in 1: ovvero il nostro robot potrà spazzare, aspirare, passare il panno e lavare i pavimenti, con la capacità di accendere/spegnere il dispositivo, programmare le funzioni e la durata della pulizia direttamente dal telecomando, comodamente adagiati in poltrona

Altre funzionalità degli aspirapolvere robot

Il nostro robot sarà intelligente anche per la sua “memoria”, ovvero per la capacità di memorizzare e mappare la casa mentre lavora, evitando poi grazie ai suoi sensori giroscopici urti e cadute del nostro amico elettronico. Inoltre, l’aspirapolvere robot tornerà da solo alla sua base di ricarica una volta finito il lavoro o quando ha la batteria quasi scarica, in tempo per ricaricare le sue energie ed essere di nuovo pronto ad un’avventura al nostro fianco. E cosa dire degli allergeni? Sempre la gamma di robot che abbiamo già citato, ha la capacità di eliminarne bene il 99%: polvere, acari e polline non saranno così fonte di preoccupazione nemmeno per i più igienisti tra di noi.

Un amico silenzioso ed efficiente

Nessun timore nemmeno per la quiete degli animali e – mai da sottovalutare – dei nostri vicini: l’aspirapolvere robot farà il suo lavoro silenziosamente (<65DB) anche quando non siamo in casa, così da poterlo lasciare tranquillamente lavorare anche quando noi ci stiamo magari facendo un aperitivo. Inoltre, un buon robot possederà anche un modello efficiente di batteria: in tutti i modelli segnalati ad esempio, il sistema INFINITYbatt consentirà un utilizzo efficiente e virtuoso della batteria, senza mai lasciarci a piede. Certamente, a seconda dei modelli di gamma che si sceglieranno, si potranno avere anche altre funzioni avanzate, che potranno addirittura portarli ad interagire con gli ormai diffusissimi Alexa e Google Home.

Il futuro è davanti a noi

Il futuro robotico che sognavamo da piccoli, o che leggevamo nei fumetti di fantascienza, dunque almeno per quanto riguarda la pulizia sembra essere finalmente arrivato. E certamente anche gli uomini poco dediti alle pulizie di casa, avranno mogli e compagne molto più soddisfatte con un robottino pronto a fare il “lavoro sporco” al posto loro. Perché indugiare dunque? Anche se non abbiamo ancora visto Marte e il teletrasporto sembra ahinoi lungia da venire, quella degli aspirapolvere robot è davvero una buona occasione per portare finalmente il futuro a casa nostra. Addirittura a prezzi accessibili.