Londra, 31 mar – Novità in casa Facebook, che per evitare la “pericolosissima” diffusione dell’odio online consentirà agli utenti – dunque non solo alle pagine – di limitare chi può e non può commentare i post che condividono, nel tentativo di “limitare le interazioni potenzialmente indesiderate”.

Facebook “segue” Twitter

La modifica approntata da Facebook è sulla falsariga di quelle compiute da Twitter, e quindi significa che le persone che pubblicano contenuti visibili a tutti ora hanno la possibilità di consentire solo i commenti dei loro amici. Gli utenti saranno anche in grado di limitare i commenti oltre ai semplici amici, in modo che solo gli utenti e le pagine taggate nel post possano commentare.

“Potrete sentirvi più sicuro”

Ramya Sethuraman, responsabile del feed delle notizie di Facebook, ha affermato che aiuterebbe in particolare i personaggi pubblici a “sentirsi al sicuro e impegnarsi in conversazioni più significative”. “Modificando il tuo pubblico di commenti, puoi controllare ulteriormente come desideri invitare la conversazione sui tuoi post pubblici e limitare le interazioni potenzialmente indesiderate”, ha spiegato Sethuraman. “Questo nuovo strumento è l’ultimo esempio di come ti aiutiamo a controllare e curare il tuo feed di notizie per riflettere al meglio chi sei man mano che i tuoi interessi e le tue priorità evolvono”. In breve, così facendo chiunque, con la scusa della “tutela” potrà non bloccare ma silenziare le voci “contrarie” alle sue opinioni, cosa in parte già possibile per gli account verificati.

Sarà possibile anche “filtrare” le notizie

Facebook sta anche rendendo più facile per le persone decidere in che modo dare la priorità al loro feed riguardanti le notizie, con l’introduzione di una barra del filtro dei feed. Gli utenti delle app Android possono accedere alla barra del filtro dei feed quando scorrono verso l’alto sul feed delle notizie, con la stessa funzionalità disponibile nell’app iOS “nelle prossime settimane”. Le nostre rispettive bolle social si fanno quindi ancora più isolate dalle altre: a poco a poco, ce le potremo “cantare e suonare” evitando di essere contraddetti o anche solo messi in discussione ancor più di quanto non sia possibile adesso.

Ilaria Paoletti