Londra, 27 apr – Un ecologista britannico crede che possedere cani, gatti e altri animali domestici sia “egoista e crudele” nonché inquinante: ha esortato quindi i britannici a non sostituire i loro animali quando muoiono, perché rilasciano anidride carbonica.

L’ecologista McCarthy: “No agli animali domestici”

Ospite alla trasmissione Good Morning Britain, l’ecologista Donnachadh McCarthy ha discusso con la conduttrice di Countryfile Julia Bradbury sul fatto che dovremmo smettere di possedere cani, gatti e animali domestici in genere, a causa dell’impatto dannoso che hanno sull’ambiente.

“Non abbiamo bisogno di loro”

L’ecologista McCarthy ha affermato che “la maggior parte delle persone non ha bisogno di animali domestici” in un’emergenza climatica e che coloro che tengono cani e gatti nelle case urbane stanno dando loro una “vita orrenda”, perché non sono animali da casa per natura. “Dobbiamo accettare che il nostro egoismo implicito nel tenere questi animali domestici rinchiusi, rinchiusi, rivela un’enorme di crudeltà”, ha detto Donnachadh.

I cani inquinanti come due famiglie

L’ecologista cita uno studio del 2019, secondo il quale le emissioni del cane medio equivalgono, in quanto a inquinamento, a quello di due famiglie un anno. “Come ogni altra cosa, le auto sono convenienti, i voli sono convenienti, gli animali domestici sono belli da avere, ma dobbiamo pensare alle conseguenze che ci stanno dietro”, ha detto.

La conduttrice Susanna Reid si è intromessa, chiedendo come confrontare gli animali domestici, che sono spesso amati membri della famiglia, con un’auto o un aereo che emettono emissioni di carbonio. L’ecologista ha replicato: “Se amate i vostri figli, dovete fare attenzione alle vostre emissioni di anidride carbonica perché siamo in emergenza”.

Ilaria Paoletti