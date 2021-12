Roma, 22 dic — Vi fareste impiantare sotto pelle un microchip contenente i dati del green pass? (Sempre a patto che ne possediate uno). A lanciare l’idea è l’azienda svedese Epicenter, leader europea degli impianti sottocutanei. Nel freddo Paese scandinavo — ne abbiamo già parlato un paio di anni fa — i cittadini già da parecchio tempo sono avvezzi alla pratica di farsi inserire sotto il derma un microchip contententi password, numeri Pin, dati delle carte di credito, abbonamenti ai mezzi pubblici, chiavi di accesso a musei o altri edifici.

Dalla Svezia l’idea del green pass nel microchip sotto pelle

Una pratica accolta entusiasticamente dagli svedesi, soprattutto le ultime generazioni, tanto da innescare l’usanza di «microchip party» in cui la gente viene, per l’appunto, chippata e ha la possibilità di socializzare, fare nuove conoscenze e soprattutto scattarsi gli immancabili selfie. Così, con la pandemia ancora in atto e la speranza ormai al tramonto di sbarazzarsi dei pass sanitari per tornare a vivere normalmente, alla Epicenter hanno avuto l’ideona: caricare la certificazione verde europea sul microchip sottocutaneo in modo da renderne più semplice l’esibizione al controllore di turno. Basterà mostrare il palmo della mano anziché il cellulare o il codice Qr stampato. L’impianto viene letto da qualsiasi dispositivo con tecnologia Nfc (Near Field Communication), già utilizzata per i pagamenti contactless e i sistemi di accesso senza chiavi.

«Gli impianti sono una tecnologia molto versatile che può essere utilizzata per molte cose diverse e, in questo momento, può essere molto conveniente avere un passaporto Covid sempre accessibile sul proprio chip», fa sapere il capo della distribuzione Hannes Sjöblad. «Nel caso in cui il tuo telefono esaurisca la batteria il pass è sempre a tua disposizione. È così che usiamo questa tecnologia oggi, l’anno prossimo la useremo per qualcos’altro». La procedura, assicurano alla Eopicenter, è «completamente reversibile», non richiede un’app speciale per funzionare e non ha bisogno di batterie. Il chip viene inserito con un’iniezione. Dal 2015 l’azienda ha scelto di impiantare ai 100 dipendenti un microchip dotato di informazioni per l’apertura delle porte, l’utilizzo di stampanti o l’acquisto di frullati sul luogo lavorativo.

A Swedish company has come up with a microchip that can be inserted under the skin so that users can carry their Covid passports in their arm. pic.twitter.com/Vkl82q7dGR — AFP News Agency (@AFP) December 21, 2021

Cristina Gauri