Neuralink, “grazie”a Musk le scimmie giocano ai videogame con la mente (Video)

New York, 9 apr – Neuralink, l’azienda di impianti neurologci di proprietà di Elon Musk, patron di SpaceX e Tesla, ha reso pubblico un video in cui una scimmia sembra giocare al gioco “vintage” per computer Pong usando solo la sua mente.

Il video di Neuralink con il macaco

Il macaco maschio di nove anni di nome Pager ha un dispositivo Neuralink impiantato in entrambi i lati del cervello. Secondo quanto si vede in un video di pubblicato dalla società venerdì, giocherebbe ai videogame usando solo il cervello. Neuralink sta sviluppando chip impiantabili abilitati Bluetooth in grado di comunicare con i computer tramite un piccolo ricevitore e ha già sperimentato la tecnologia sui maiali.

Gli elettrodi nel cervello

“Ha imparato a interagire con un computer per un gustoso frullato di banana consegnato con una cannuccia“, dice il narratore nel video mentre Pager muove un cursore sullo schermo usando un joystick. I due dispositivi Neuralink registrano l’attività cerebrale tramite più di 2.000 minuscoli elettrodi impiantati nella corteccia motoria di Pager, che controlla i movimenti della mano e del braccio, secondo il video.

Come funziona Neuralink

Neuralink trasmette le informazioni dai neuroni della scimmia a un decodificatore, che può quindi essere utilizzato per prevedere i movimenti della mano previsti da Pager e modellare la relazione tra l’attività cerebrale e i movimenti del joystick. Dopo un breve periodo di calibrazione, è possibile utilizzare l’uscita del decoder per spostare il cursore, invece di utilizzare il cercapersone con il joystick. Quindi il joystick viene disconnesso e viene mostrato Pager mentre muove il cursore usando solo il suo cervello.

“Consentire ai paralizzati di usare gli smartphone”

“Il nostro obiettivo è consentire a una persona paralizzata di utilizzare un computer o un telefono con la sola attività cerebrale“, dice il narratore, spiegando che le persone calibrano il decoder immaginando i movimenti delle mani. Musk ha anche discusso i piani per i dispositivi su Twitter giovedì. La prima iterazione del dispositivo “consentirà a una persona paralizzata di utilizzare uno smartphone con la mente più velocemente di qualcuno che usa i pollici”, ha twittato.

Ilaria Paoletti