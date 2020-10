Il noleggio di macchinari edili continua il trend positivo, soprattutto per quello che riguarda le richieste online.

Sempre più imprese, infatti, guardano con favore ai vantaggi assicurati dalla formula del nolo uniti a quelli di sottoscrivere un contratto direttamente sul web, attraverso i portali di ditte specializzate nel servizio.

Tra i macchinari più richiesti al momento ci sono le piattaforme aeree, che presentano generalmente un costo d’acquisto piuttosto elevato, per cui il noleggio garantisce alle imprese un risparmio considerevole.

La domanda più alta del servizio si registra nelle grandi regioni del nostro paese, come per esempio la Lombardia, dove la richiesta interessa tanto Milano quanto poli minori ma importanti per l’edilizia, come per esempio Brescia e Bergamo.

A questo proposito, il servizio di Noleggio piattaforme aree a Brescia non interessa solo l’area metropolitana, ma anche moltissimi comuni che sono distanti dal centro città e viene coperto e assicurato da realtà di grande esperienza, come per esempio Giffi Noleggi.

Si tratta di una ditta di riferimento all’interno del settore, non solo all’interno della Lombardia ma in molte altre zone d’Italia, in grado di proporre un’offerta capillare e competitiva tanto nei grandi centri quanto in provincia.

Piattaforme aeree: più sicurezza sul lavoro grazie al noleggio

L’impiego sempre maggiore di questi macchinari, indubbiamente agevolato anche dalle possibilità del noleggio, ha contribuito anche ad aumentare la sicurezza del personale, non più costretto all’impiego di ponteggi spesso pericolanti per svolgere le proprie mansioni.

Inoltre, il nolo ha reso più accessibili le piattaforme aeree anche a piccole realtà impossibilitate a sostenere le spese relative agli acquisti, assicurando loro un’ottimizzazione dei tempi di lavoro e risultati finali di maggiore qualità.

Per quanto riguarda la durata del contratto, le aziende possono scegliere tra diverse formule, così da assicurarsi di sfruttare la piattaforma solo per il periodo di tempo per cui effettivamente ne abbiano necessità.

Inoltre, il tutto può essere concordato in modo che il cliente possa scegliere di ritirare in sede il mezzo oppure richiedere che il noleggiatore consegni le piattaforma direttamente sul luogo di lavoro. Grazie a questo servizio, dunque, ogni impresa può ottenere facilmente e in tempi rapidi il macchinario che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Quali sono i principali campi d’applicazione delle piattaforme aeree?

Indubbiamente, con questi macchinari è più facile gestire qualsiasi lavoro da svolgere in altezza, a partire da interventi di potatura, passando per la gestione dell’illuminazione pubblica fino ad arrivare a più complessi interventi di edilizia.

Inoltre, grazie alle piattaforme aeree possono essere svolti in modo più agevole anche lavori sui tetti, non realizzabili senza questi macchinari in assenza delle cosiddette “linee vita”. Si tratta di perimetri di sicurezza già obbligatori in diverse Regioni Italiane per poter effettuare interventi di manutenzione straordinaria e ordinaria.

L’utilizzo delle piattaforme aeree non è quindi circoscrivibile ad alcuni specifici ambiti, in quanto può interessare i più diversi settori. Questo è ancor più evidente considerando le tante e differenti tipologie di piattaforme noleggiabili.

Tra le principali ci sono indubbiamente quelle autocarrate. In questa specifica categoria, i modelli più piccoli possono raggiungere un’altezza massima di 14 metri, mentre le più grandi possono arrivare fino a 75 metri di altezza. Ovviamente, esistono poi soluzioni intermedie, con altezze comprese tra questi due valori di riferimento. In base alla portata, questi mezzi possono essere guidati con patente B oppure con quella di tipo C.

Molto richieste sono anche le piattaforme aeree ragno, ovvero dotate di una particolare forma che le rende particolarmente stabili. Ovviamente, sono disponibili per il noleggio anche macchinari semoventi elettrici o diesel, così come i pantografi e altri modelli adatti per impieghi più specifici.

Ogni mezzo messo a disposizione da realtà come Giffi Noleggi è sempre mantenuto in ottimo stato e qualsiasi incombenza burocratica viene gestita direttamente dal team della ditta.