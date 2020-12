Washington, 16 dic – Alcuni autorevoli medici statunitensi hanno messo in guardia contro l’uso di termometri a infrarossi, i cosiddetti “termoscanner”, utilizzati da negozi, ristoranti e luoghi di lavoro come forma di screening per individuare i segni di febbre, uno dei principali sintomi del Covid-19.

Lo studio Usa sui termoscanner

Il dottor William Wright della Johns Hopkins University e il dottor Philip Mackowiak professore emerito di medicina presso la Facoltà di Medicina dell’Università del Maryland, hanno messo in dubbio la loro accuratezza e affermano che i dispositivi non sono uno strumento efficace per prevenire la diffusione del Covid-19 . In un articolo editoriale pubblicato su Open Forum Infectious Diseases intitolato “Perché lo screening della temperatura per COVID-19 con termometri a infrarossi senza contatto non funziona”, gli esperti leader mondiali hanno valutato i dati sulla tecnologia.

“Termoscanner influenzati da troppe variabili”

L’attrezzatura era molto diffusa all’inizio della pandemia, poiché si sapeva poco della malattia tranne che spesso si manifestava come febbre e tosse secca. La febbre è definita come una temperatura maggiore o uguale a 38 se individuata al di fuori di un ambiente sanitario. In ambienti sanitari come un ospedale, la febbre è tecnicamente definita come qualcosa di maggiore o uguale a 37,8. “Le letture ottenute con il termometro a infrarossi senza contatto sono influenzate da numerose variabili umane, ambientali e delle apparecchiature, che possono influenzare la loro accuratezza, riproducibilità e relazione con la misura più vicina a quella che potremmo chiamare la “temperatura corporea” – la temperatura interna, o la temperatura del sangue nella vena polmonare “, afferma il dott. Wright. “Tuttavia, l’unico modo per misurare in modo affidabile la temperatura interna richiede il cateterismo dell’arteria polmonare, che non è né sicuro né pratico come test di screening.”

Poco efficace contro il Covid

I ricercatori rivelano i difetti dell’utilizzo dei termoscanner senza contatto come protocollo di screening. Un esempio a cui alludono è che, al 21 aprile, a circa 268.000 viaggiatori è stata misurata la temperatura in un aeroporto negli Stati Uniti. Solo 14 di questi individui sono stati risultati infettati con il coronavirus a seguito delle scansioni. Scrivono che un rapporto CDC del novembre 2020 ha rilevato che tra 766.000 viaggiatori sottoposti a screening tra il 17 gennaio e il 13 settembre, solo una persona su 85.000 – o circa lo 0,001% – è successivamente risultata positiva per SARS-CoV-2. Dicono anche che, a causa del modo in cui la febbre progredisce e del modo in cui funzionano i termometri a immagine termica, potrebbero essere fondamentalmente difettosi.

Ilaria Paoletti