E’ facile dire conto “paperless”, senza carta, ma nella realtà spesso quando dobbiamo aprire un conto corrente ci ritroviamo sempre, al di là delle promesse, a dover passare per qualche documento cartaceo. Quello di Widiba è un conto realmente paperless, che puoi aprire online davvero senza bisogno di usare documenti cartacei. Inoltre, ti offre una consulenza e globale, e la possibilità di poter effettuare comodamente pagamento mobile e contactless, quest’ultimo particolarmente importante soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria. Non manca nemmeno l’attenzione all’estetica: potrai scegliere tra 34 stili diversi per la tua carta.

Un conto corrente online gratuito per il primo anno con zero sorprese

Nessuna sorpresa nemmeno rispetto alle condizioni del conto corrente Widiba. Potrai aprirlo senza nessun costo, e sarà inoltre gratuito per sempre se decidi di accreditarci lo stipendio. Ma sono molto interessanti anche le caratteristiche offerte da questo conto: una carta di debito già inclusa e gratuita che ti verrà attivata immediatamente e inviata, deposito titoli, firma digitale anch’essa inclusa. Un’altra cosa che ci ha stupito favorevolmente è la presenza di una casella PEC personale gratuita. Quante volte ci è capitata un’occasione in cui ci avrebbe fatto comodo e abbiamo dovuto ricorrere a vecchi mezzi alternativi come fax o raccomandate, perché non ci andava di dover affrontare una nuova spesa anche per attivarla? Ecco, finalmente la possiamo avere in modo del tutto gratuito. Potremo utilizzare la PEC non solo per inoltrare comunicazioni a Widiba ma anche per le nostre necessità di tutti i giorni, come inviare una disdetta a SKY senza necessità di raccomandata, attivare un servizio, e tutte le volte che avremo necessità di inviare una comunicazione che abbia, al contrario della normale email, valore legale.

Trasferire il vecchio conto corrente

Ora che abbiamo un conto Widiba, cosa ci facciamo con il vecchio conto corrente? Dobbiamo avere la scocciatura dunque di andare in banca, fare i soliti fogli di carta che pensavamo di aver abbandonato, cambiare le deleghe di pagamento, gli accrediti di bollette e servizi e trasferirli? No. Grazia a WidiExpress, premiato da ABI (l’associazione delle banche italiane) come migliore innovazione nel mondo bancario, basterà compilare un modulo online e anche in questo caso ci penserà Widiba a fare tutto per noi e a trasferire il vecchio conto corrente e ciò che era collegato ad esso, sul nuovo. Ma attenzione: non sei obbligato a trasferire tutto in massa, potrai anche in alternativa, utilizzando la tua PEC gratuita, decidere di farlo in modo selettivo, vale a dire scegliere quali utenze, deleghe, pagamenti, accrediti trasferire e quali no.

Widiba è anche innovazione tecnologia, con un’app dedicata

Un conto corrente così innovativo non poteva non essere anche all’avanguardia tecnologica. Di particolare interesse in questo senso è la nuova app collegata al conto. L’app si presenta con una serie di sezioni molto intuitivi: conti, carte, buca, per te, menu, patrimonio. All’interno di ognuno di queste sezioni potrai trovare in modo facile le varie opzioni collegate. Nella sezione dedicata ai conti potrai avere accesso ai conti collegati, alle varie operazioni, storici, estratti conto. Le altre saranno rispettivamente dedicate alle tue carte di credito e debito, alle funzionalità di ricerca, alle promozioni ed aggiornamenti, a patrimonio, polizze e strumenti finanziari. Caratteristica della nuova app Widiba sono anche gli elevatissimi standard di sicurezza, che renderanno il tuo conto finalmente sicuro e impenetrabile dai malintenzionati.