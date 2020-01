Roma, 30 gen – Non potevamo iniziare l’anno senza una nuova uscita di Chef Rubio contro Matteo Salvini. E’ tornato dalla Palestina più agguerrito che mai il Vissani degli ultimi e subito si è precipitato su Twitter a criticare il leader della Lega.

La polemica su Junior Cally

Salvini è stato ospite di Massimo Giletti a Non è l’Arena. Lì ha ribadito la sua contrarietà alla presenza del rapper Junior Cally a Sanremo, dicendo: “A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana”. Salvini ha riscritto su Twitter ieri questo intervento per rendere chiaro il concetto.

Secondo quell’ameba di Luca Morisi e quell’altra cima di #Felpapig a casa vostra potete stuprare, violentare, sequestrare e usare come oggetti le vostre donne. In pubblico non sta bene, ma a casa vostra potete fare come vi pare #salvinimachista #salvinisessista #salvinisionista pic.twitter.com/wnaRdvqysM — Chef Rubio (@rubio_chef) January 20, 2020

“A casa vostra potete stuprare”

Ma a Chef Rubio questo intervento non è comunque andato giù, per colpa della forma con cui Salvini ha espresso il concetto: “Secondo quell’ameba di Luca Morisi (social media manager di Salvini, n.d.r) e quell’altra cima di Felpapig a casa vostra potete stuprare, violentare, sequestrare e usare come oggetti le vostre donne. In pubblico non sta bene, ma a casa vostra potete fare come vi pare”, scrive oggi Rubio su Twitter. E’ ovvio che il senso di quanto detto da Salvini non sia questo, ma l’importante per Rubio è ciò che sembra non ciò che è. La ciliegina sulla torta è data comunque dagli hashtag scelti dallo Chef più “ribelle” d’Italia: “#salvinimachista #salvinisessista #salvinisionista”. Passi (per senso) il machista e sessita, ma sionista che c’azzecca? L’ossessione per Salvini di Rubio è comunque encomiabile. Era diventato poco attivo su Twitter ed è tornato “solo” per concedere una bordata al suo nemico storico.

Ilaria Paoletti