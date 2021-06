Chi è Debora Pelamatti, moglie di Max Pezzali dal 2019, la donna per la quale il cantante degli 883 ha infranto la famosa “regola dell’amico”, secondo cui “se sei amico di una donna non ci combinerai mai niente, mai.”

I due si sono sposati in gran segreto a Pavia, nel 2019, dopo sei anni di fidanzamento e un’amicizia decennale. Max Pezzali e Debora Pelamatti si sono conosciuti per caso, presentati da un’amica in comune, proprio nella città di Pavia dove Debora si è trasferita per proseguire gli studi universitari ed è poi rimasta. Da subito fra i due è nata una forte complicità, sfociata in una grande amicizia che non hanno mai nascosto e che con il tempo si è trasformata in qualcosa di più.

Scherzando, Max Pezzali ha ammesso durante un’intervista di aver “sconfessato la mia stessa canzone alla fine perché mi sono innamorato e ho addirittura sposato una mia amica”.

Debora Pelamatti su Max Pezzali: “Non l’ho mai considerato un personaggio”

“Ho sempre visto Max come una persona umile e spontanea. Non l’ho mai considerato un personaggio.– ha sempre detto la moglie di Max Pezzali Debora Pelamatti – E anche adesso, che frequentiamo il suo ambiente, la mia vita non è cambiata. Ho voluto mantenere la mia identità. Ho il mio lavoro, le mie passioni. Max apprezza questa scelta di conservare una mia dimensione. Certo, non è sempre facile. Ma sono molto camuna: tengo i piedi per terra!”

Avvocatessa originaria della Val Canonica, Debora Pelamatti non si è mai interessata troppo del mondo dello spettacolo e ha vissuto la storia e l’essere moglie di Max Pezzali con la discrezione che contraddistingue la coppia anche se nel tempo si è dovuta abituare alle amicizie del marito.

“Frequentiamo gli amici di entrambi. – racconta Debora Pelamatti – Non nego che all’inizio vedere i suoi, come Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Gianni Morandi e Claudio Cecchetto, mi faceva una certa impressione. Adesso mi sto abituando”.

Max Pezzali sulla moglie Debora Pelamatti, “mi ha conquistato il suo carattere esuberante”

Max Pezzali ha rivelato in un’intervista che la moglie Debora Pelamatti lo ha conquistato con il suo carattere esuberante, inizialmente qualcosa che lo intimidiva molto essendo lui più timido e introverso. Il carattere forte di Debora lo aveva inizialmente intimidito, ma è in quella forza che ha trovato un punto d’appoggio e per quanto diversi i due hanno trovato un perfetto equilibrio.

“Tra una confidenza e l’altra è nata una forte complicità. E ci siamo innamorati.” Racconta Debora Pelamatti. E dopo sei anni di fidanzamento i due si sono sposati, e Debora è diventata la moglie di Max Pezzali.

Max Pezzali e Debora Pelamatti, il matrimonio segreto ai giardini di Villa Necchi a Pavia

Max Pezzali e Debora Pelamatti sono passati da essere amici a sposi in gran segreto il 28 aprile 2019 a Pavia, presso i giardini di Villa Necchi. A ufficializzare il matrimonio è stato l’ex sindaco, e amico del cantante, Alessandro Cattaneo.

Nella lista degli invitati non sono mancati personaggi del mondo dello spettacolo come: Claudio Cecchetto e la moglie Mapi, Pier Paolo Peroni e la moglie Syria, Paola Iezzi e Paolo Santambrogio, La Pina ed Emiliano Pepe. Nessuno ha però condiviso nulla dell’evento fino alla settimana successiva, per volere degli sposi stessi che desideravano coronare il loro sogno d’amore in totale riservatezza.

Le canzoni che Max Pezzali ha dedicato alla moglie nel corso della loro storia

A fare da colonna sonora al matrimonio la canzone dedicata “La vita con te”, che è però uno dei tanti, tantissimi testi che Max Pezzali ha dedicato alla moglie. Tra questi infatti ci sono la canzone “I Fiori nel deserto” e “Come Bonnie e Clyde”, due pezzi che celebrano il profondo legame tra i due.

Ma non solo: nel più recente album “Qualcosa di nuovo”, pubblicato ad Ottobre 2020, non mancano le profonde parole che Max Pezzali dedica alla moglie. Tra le canzoni contenute nell’album ci sono “Non smettere mai” e “Sembro Matto” che raccontano gli inizi della storia tra Max Pezzali e la moglie Debora Pelamatti, ma anche “Se non fosse per te” che Max Pezzali ha scritto per la moglie proprio pensando ai giorni più attuali.

Per i fan del cantante sarà importante sapere che a partire da luglio potremo ascoltare Max Pezzali dal vivo; infatti il tour Max 90 Live toccherà moltissime città italiane a partire dal 2 luglio. Tra il pubblico di Max Pezzali ci sarà sicuramente la moglie Debora.