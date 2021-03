Roma, 5 mar – Dopo Anna Bolena nera, Lupin afro-francese e James Bond black e donna, arriva la Fata Turchina del ghetto. Secondo quanto riportato dal sito The Wrap, l’attrice afroamericana Cynthia Erivo si è unita al cast di Pinocchio, nuova trasposizione live action della celeberrima favola Disney. Il film, diretto da Robert Zemeckis e scritto da Zemeckis e Chris Weitz, basato sul classico animato della Disney del 1940, inizierà la produzione il mese prossimo nel Regno Unito. Debutterà sulla politicamente correttissima piattaforma di Disney +.

Il blackwashing anche per la Fata turchina

Ormai non fa più quasi notizia. Il fenomeno del black washing (personaggi – anche storici – un tempo bianchi che diventano neri), nel nome della tanto declamata «diversità» da somministrare, cacciandovela a forza, nella gola degli spettatori, è ormai qui per restare. E la Disney, per quanto riguarda l’inclusività (di tutto ciò che non è bianco e cis-etero) è una pioniera, tra coppie di Paperini gay, vecchi cartoni messi all’indice per razzismo e cartoni bisex.

Più diversità!

Già nel nome della «diversità» vengono stravolti pezzi di storia e di letteratura con rifacimenti a dir poco grotteschi – pensiamo al fantasioso cast multietnico di Maria Stuarda regina di Scozia, all’Achille britannico-ghanese in Troy: Fall Of A City, o a Giovanna d’Arco interpretata da un’adolescente originaria del Benin durante le annuali celebrazioni della Pulzella ad Orléans – ora è il momento delle fiabe per i bambini, accusate di non essere abbastanza inclusive.

Di mezzo ci sono soprattutto gli incassi

In tutto questo, ovviamente, l’esigenza «politica» di sottostare al ricatto morale del blackwashing (lo «dobbiamo» agli africani perché noi siamo i bianchi cattivi, sfruttatori e pronipoti degli schiavisti che li hanno oppressi) e proporre la Fata Turchina nera, fa da paravento a un’altra pressante necessità: quella del capitale, di declinare una storia di successo planetario in chiave afro per avere attrattiva commerciale anche sulle fasce di consumatori più «etniche».

Cristina Gauri