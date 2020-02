New York 28 feb – Se le coppie di un certo ceto, una volta giunte alla decisione di avere un figlio, debbono barcamenarsi tra scontrini, spese e investimenti, quelle ricche si pongono ben altri problemi: tipo Elon Musk e la madre del suo prossimo bebé, che ci hanno tenuto a far sapere al mondo intero che “loro” (sì, il bambino) decideranno da soli a quale sesso appartenere.

Suo figlio intanto è già un “personaggio”

Insomma, anche Musk si unisce alla grande famiglia gender fluid di vip ricchi e annoiati, quali Meghan Markle, Charlize Theron e Angelina Jolie. La madre del bimbo di Musk si chiama Claire Boucher ma è nota al grande pubblico col nome d’arte di Grimes; cantautrice controversa e “alternativa”, si frequenta da con il patron di Tesla Elon Musk dal 2018. Per lei sarà il primo figlio mentre per Musk si tratta addirittura del settimo. Visto che per i paladini di certe straordinarie teorie il privato diventa sempre pubblico prima ancora che politico, Grimes ha già usato le immagini delle ecografie di suo figlio per creare un personaggio virtuale battezzato WarNymph (e questo nonostante “mamma Musk” dica di volerne preservare la privacy).

Musk e il bebé gender fluid

Grimes informa quindi i suoi fan e i fan di Musk (che probabilmente facevano a meno della notizia) che “loro” (la futura mamma usa questo pronome per parlare di suo figlio) decideranno “da soli” il proprio sesso: “their fate and identity” (“destino e la propria identità”). La donna ha deciso di annunciarlo al mondo intero attraverso una diretta su YouTube: nei Paesi anglosassoni, infatti, si usa fare un “gender reveal party”, una festa dove si svela il sesso del nascituro. La signora Musk ha messo bene in chiaro che in virtù della fluidità del sesso di suo figlio, ciò non avverrà.

Ilaria Paoletti