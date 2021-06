New York, 9 giu – Il regista della popolare sitcom Friends, Ben Winston, ha risposto alle critiche secondo cui la reunion della serie mancherebbe di “diversità” poiché il cast originale, mantenuto nel seguito, è di soli bianchi.

Friends, cast troppo “bianco”

Winston, la mente dietro il tanto atteso episodio speciale di Friends, ha riunito le sei star della sitcom Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc e David Schwimmer. Tutti loro, rimasti gli stessi protagonisti della serie originale, sono bianchi. E questa cosa a molti non è andata giù.

“Quanta diversità volete?”

Il regista di Friends ha dunque seccamente affermato che “il cast è il cast” sottolinenando come questa composizione di attori non sia in discussione. E in un’intervista al The Times, Winston fatto presente che c’è stata molta diversità nella scelta di chi è stato intervistato a proprosito di Friends dal canale HBO Max. “Abbiamo intervistato Malala, Mindy Kaling, i BTS. Ci sono tre donne del Ghana, una che parla di come Friends le ha salvato la vita. Due ragazzi del Kenya. Tre bambini in India“, replica Winston “Che altra diversità vogliono in questa riunione?”

“E’ stato realizzato nel 1994”

“Il cast è il cast. Friends è stato realizzato nel 1994. Penso che sia straordinario come resista bene alla prova del tempo” insiste il regista. E quando qualcuno gli ha chiesto come mai alcuni attori neri della serie originale non avessero partecipato, lui ha dissipato ogni dubbio: “Non tutti potevano unirsi a noi”. “Sono davvero contento dello spettacolo che siamo stati in grado di mettere insieme”, ha aggiunto.

“Molto è cambiato”

In un’intervista con The Hollywood Reporter, i co-creatori di Friends Kevin Bright e Marta Kauffman hanno discusso dei problemi della diversità dello show. “Oggi ci sono diverse priorità e molto è cambiato“, ha detto Bright. “È importante che gli spettacoli di oggi riflettano il modo in cui la società è veramente”. “Non avevamo intenzione di avere un cast tutto bianco”, ha continuato. «Neanche quello era l’obiettivo. Ma ovviamente, la chimica tra questi sei attori parla da sé”.

Ilaria Paoletti