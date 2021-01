Londra, 26 gen – Lo chef Gordon Ramsay, celebre per le sue sfuriate nella serie Hell’s Kitchen, non si può dire vegano: mangia e cucina di frequente la carne. Questo, a una TikToker vegana piuttosto “peculiare” non sta affatto bene, tanto che ha pensato di dedicargli una serenata. Ma l’effetto non è quello voluto.

Ramsay e l’inno vegano

Gordon Ramsay infatti è diventato l’oggetto di una preghiera sotto forma di canzoncina di una TikToker vegana canadese che si fa chiamare That Vegan Teacher. Altrimenti nota come Miss Kadie Karen Diekmeyer, è un’insegnante di scuola elementare diventata attivista per i diritti degli animali. È apparsa su TikTok nel 2020 e conta ben 1,6 milioni di follower sulla piattaforma. Tuttavia, sono in molti anche quelli che non la amano: su Change.org c’è addirittura una petizione che chiede sia rimossa dal social network, in quanto, proprio a causa della sua fervente devozione allo stile di vita vegano, avrebbe insultato persino dei disabili con delle perplessità.

“Gordon Ramsay, diventa vegano”

La signora, in un video nel quale si circonda di grafiche ritraenti gli animali della fattoria, canta una canzone accompagnandosi con l’ukulele direttamente al famoso chef: “Mangiare gli animali è sbagliato, Gordon Ramsay. Ferire gli animali è sbagliato, Gordon Ramsay . Condividi questa canzone. E se mi chiami ciambella, va bene. A patto che tu sia vegano da oggi in poi“. Roba che farebbe venire voglia di addentare il proprio animale domestico a chiunque.

La risposta dello chef

Gordon Ramsay risponde al video della maestra vegana e sì, ricondivide il suo video. Peccato che lo faccia mentre si riprende intento prima a masticare un pezzo di lattuga che protamente sputa schifato, e poi mentre addenta un bel paninozzo con l’hamburger. “Un hamburger di carne è stato consumato nel fare questo TikTok”, scrive Ramsay. Insomma, ci sembra di capire che non diventerà vegano molto presto.

