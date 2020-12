Milano, 23 dic – Marco Ferrero, in arte Iconize, è un influencer gay noto più di tuto per essersi inventato un’aggressione omofoba mentre in realtà, pare, si sia preso a pattoni con un surgelato. Dopo la figura barbina, sarebbe d’uopo tacere: invece, niente, il disperato protagonismo partorito dai social evidentemente lo affligge, perché si è auto preso in giro su TikTok per il ridicolo finto pestaggio.

Iconize, i surgelati e le aggressioni finte

Era appena maggio quando Iconize sostenne che era stato picchiato per non aver dato la sigaretta a un tizio che lo aveva anche discriminato in quanto gay. Il suo racconto, che ovviamente gli è fruttato un sacco di like e di condivisioni sui social, però non la diceva giusta. Chi lo conosce bene, come alcuni partecipanti al Grande Fratello e una sua amica che sosteneva di avere gli screen in cui diceva di essersi picchiato da solo, a poco a poco invalidavano la sua tesi. Iconize ha tentato di difendere la veridicità di quanto raccontato, ma poi ha vuotato il sacco. Si è difeso dicendo che era in un periodo in cui aveva subito “molte violenze psicologiche” ed era “uscito da storie tossiche.” “Io mi vergogno totalmente per quel che ho fatto. Tutti possiamo sbagliare, siamo tutti umani. Alzi la mano chi di noi non ha mai fatto una cazzata in vita sua” piangea Iconize.

Si vergogna ma ridicolizza tutto su Tik Tok

Bè, si vergogna così tanto di quanto fatto che, dopo essere sparito dai social per qualche tempo, Iconize è su Instagram e su TikTok. Su quest’ultima piattaforma ha condiviso un video in cui ironizza, ballando, sulla sua finta aggressione con un pacco di surgelati. Iconize è così riuscito in un sol colpo a invalidare la serietà delle denunce dei gay in quanto a “discriminazione” (ricordiamo che non è né il primo né sarà l’ultimo del mondo Lgbt a inventarsi un’aggressione) e far incazzare come bestie i supportes arcobaleno che lo vedono come il fumo negli occhi. Bravo, Iconize, hai avuto i tuoi 15 minuti di celebrità, adesso scongela i surgelati e fai il minestrone: ricorda che un bel tacer non fu mai scritto.

Ilaria Paoletti