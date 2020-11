Londra, 24 nov – Da qualche tempo a questa parte, J. K. Rowling è diventata il nemico numero uno delle rumorose cricche Lgbt. La mamma di Harry Potter, infatti, è stata più volte accusata di transfobia. In un caso era stata addirittura messa alla gogna per aver pronunciato una frase scandalosa: «Sole le donne hanno le mestruazioni», aveva osato affermare la scrittrice. Un vero delitto di lesa maestà transgender, non c’è che dire. Ad ogni modo, sul Times è apparsa una lettera firmata da diverse personalità della narrativa contemporanea per prendere le difese della Rowling. In seguito, ha aderito all’iniziativa di sostegno anche John Cleese, storico mattatore dei Monty Python, che peraltro è apparso nei primi due film di Harry Potter nelle vesti di Nick Quasi-Senza-Testa.

«Temo di non essere interessato ai trans»

A causa di questa sua difesa della scrittrice britannica, Cleese è stato subissato di critiche dai soliti talebani Lgbt. L’alterco si è consumato in particolare su Twitter, dove l’attore ha polemizzato con diversi utenti, facendo sfoggio della sua ironia e del suo humor inglese. La richiesta dei suoi detrattori era chiara: prendere le distanze dalla Rowling e dalla transfobia. Ma John Cleese non ha ceduto, e anzi ha rilanciato: «Temo di non essere interessato alle persone trans. Spero che siano felici e che vengano trattate con gentilezza. Al momento sono più preoccupato dalle minacce alla democrazia in America, dalla corruzione dilagante nel Regno Unito, dalla terribile stampa inglese, dalle rivelazioni sulla brutalità della polizia, dal Covid-19, dall’incompetenza del governo inglese, dal totale disinteresse della Cina nei confronti della necessità dell’abbandono dei combustibili fossili, dagli sviluppi in Francia tra Macron e l’islam, dal diabete e dalla morte recente di amici cari».

Deep down, I want to be a Cambodian police woman



Is that allowed, or am I being unrealistic ? https://t.co/oGPwEWJM9a — John Cleese (@JohnCleese) November 22, 2020

John Cleese contro i talebani Lgbt

A un certo punto, di fronte ai soliti luoghi comuni tipo «uno può essere quello che gli pare», l’attore dei Monty Python ha fatto ricorso al suo caratteristico sarcasmo: «Sotto sotto io voglio essere una poliziotta cambogiana. È concesso, o è poco realistico?», ha cinguettato Cleese. In un altro tweet, l’attore ha messo in discussione anche l’esistenza dei transatleti: «Quando una donna che è nata uomo compete con una donna che è sempre stata donna, credo che abbia un vantaggio perché ha ereditato un corpo da uomo, che solitamente è più robusto e più forte di quello di una donna. Questo proverebbe la mia transfobia?». E infine la chiusa: «Se non riuscite a controllare le vostre emozioni, siete costretti a controllare il comportamento degli altri. Ecco perché i più sensibili, permalosi e facilmente impressionabili non dovrebbero imporre degli standard di condotta al resto di noi».

Elena Sempione