Wellington, 8 lug – Si può essere così appassionati di un genere o di una band da dare non a uno, ma a tre figli i nomi di altrettante band? Ebbene si, accade in Nuova Zelanda dove una madre “metal” ha intrapreso questa particolare scelta di vita.

Nuova Zelanda, la scoperta di un giornalista

La notizie è riportata da David Farrier, documentarista, giornalista e attore neozelandese, il quale su Twitter ha dato ai suoi follower la notizia s una madre, anch’essa neozelandese, la quale avrebbe chiamato i suoi tre figli Metallica, Pantera e Slayer.

Il sospetto (svanito)

Farrier non ha dato ai suoi follower in pasto il nome della donna, ma da bravo documentarista ha detto di essersi “insospettito” dopo che la donna avrebbe detto a lui che – addirittura – suo figlio Metallica farebbe di secondo nome And justice for all (nome di un loro album del 1988).

E’ tutto vero

Farrier, però, dice di essere andato a controllare all’anagrafe e udite udite: ai registri pubblici risultano i nomi di tutti e tre i figli. Slayer, Metallica e Pantera. Una devozione niente male per una madre amante della musica. Bisognerebbe sapere cosa ne pensano i figli. Per la mamma “metal” non sarebbe “facile”: “It’s not easy raising three of the heaviest bands“, avrebbe detto a Farrier. Ovvero: non è facile crescere una delle tre band più “pesanti” al mondo.

Ilaria Paoletti