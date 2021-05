Milano, 31 mag – Un tweet inaspettato quello di Bugo a favore di Enrico Ruggeri. Il cantautore, suo malgrado famoso negli ultimi anni per la bagarre a Sanremo con Morgan, entra a gamba testa nella polemica del giorno: quella relativa al presunto sessismo della Nazionale Cantanti in occasione dell’ultima Partita del Cuore.

Bugo: “Bravo Enrico”

“Bravo Enrico” replica Bugo al tweet di Ruggeri che commenta la vicenda “dovremmo mostrare quando alla Partita del Cuore del 2020 erano con noi la Moroso, Madame e Roberta Vinci (tra le altre)”. E poi la dura conclusione: “Tutti questi ebeti da social meriterebbero 2 o 3 carciofi in culo per svegliarsi”.

Il tweet di Enrico Ruggeri sulla Partia del cuore

Non lascia spazio a dubbi questo commento di Bugo, nome d’arte di Cristian Bugatti. E ovviamente i fiocchi di neve del web sono impazziti dicendogli, addirittura, che a causa sua rivalutano Morgan. La replica che omaggia Ruggeri, capitano della Nazionale Italiana Cantanti, si riferisce alla foto postata dal Rouge di una tavolata pre-partita del Sona Calcio, compagine veronese di serie D. «Pranzo pre-partita del Sona Calcio. I giocatori sono in un tavolo a parte. Funziona così in tutto il mondo». I cantautori smantellano il fantasma del sessimo? Forse si … o almeno ci provano. Però poi in trend topic ci finisce Morgan (e per qualcuno questa è una vittoria, per noi ad esempio no).

Ilaria Paoletti