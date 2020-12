Torino, 10 dic – I Savoia come i Windsor? Visto il successo della serie The Crown che narra le gesta della regina Elisabetta II fino ai giorni nostri, tra intrighi, matrimoni, guerre e divorzi, qualcuno ha pensato di fare la stessa cosa con la storia della casa reale sabauda.

La serie sui Savoia, produzione italo-francese

Secondo Mole 24, la nuova serie che avrà per protagonisti i Savoia arriverà nel 2022: la sceneggiatura sarebbe dovuta essere pronta in autunno ma la pandemia di Covid ha bloccato un po’ tutto, compreso il lavoro degli sceneggiatori. A produrre la serie sui Savoia sarà la Commission Torino Piemonte, Lume Torino e Les Films d’Ici, casa di produzione francese. Si tratterebbe dunque di una produzione Italia – Francia le cui riprese dovrebbero terminare entro la fine del 2021.

La storia di Marie-Jeanne de Nemours

A quanto sembra la serie ripercorrerà la storia della casata Savoia partendo dal XVII secolo e tratterà dalle vicende di Marie-Jeanne de Nemours, orfana, diventata poi moglie di Carlo Emanuele duca di Savoia e poi reggente del Regno. Ad oggi, non è dato sapere se la serie arriverà a trattare delle vicende della casata Savoia nel corso della formazione del Regno di Sardegna e di Piemonte o parlerà del Risorgimento e infine del Regno d’Italia, come non si sa ancora se arriverà fino alla Seconda Guerra Mondiale e all’esilio. Nulla è noto anche sul casting. Il progetto prevede sei episodi da 52 minuti.

Torino e Palazzo Madama

Si sa, invece, molto delle location: a quanto pare le riprese interesseranno in particolar modo Palazzo Madama, oggi sede del Senato della Repubblica, Torino in generale e la Venaria reale. Queste le parole del Contest Piero Bodrato: “La serie tv “Madama Reale” ha convinto per la capacità di unire la grande epica storica e televisiva con temi e linguaggi di grande attualità. La vita di Maria Giovanna di Nemours viene raccontata nella cornice di una serie di lettere tra una madre e una nipote, che sviluppano apertamente il difficile rapporto tra genere, potere e sentimenti privati; un tema centrale per comprendere l’originalità delle figure storiche delle Madame Reali e che al tempo stesso risuona con sempre maggiore importanza nel mondo contemporaneo”.

Ilaria Paoletti