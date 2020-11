Londra, 26 nov – Peter Shilton, lo storico portiere della nazionale britannica suo malgrado protagonista, assieme a Diego Armando Maradona, de la Mano de Dios a Messico ’86 sembra non aver perdonato il bomber argentino, nemmeno ora che è morto.

Shilton: “Il più grande che abbia affrontato”

Shilton, 1005 presenze in campo tra campionato e Nazionale inglese, ha dichiarato infatti a Daily Mail: “Aveva grandezza ma non sportività”. Shilton, tuttavia, ammette che Maradona è stato “il più grande giocatore che abbia mai affrontato. Ma quello che non mi piace è che non si è mai scusato. Non ha mai ammesso di aver barato e ha detto che gli sarebbe piaciuto scusarsi“.

“La mia vita per sempre legata a Maradona”

Shilton è stato a lungo legato alla figura di Maradona, e non deve essere stato affatto facile. Lui stesso lo ammette, dicendo nell’intervista che la sua vita “è stata a lungo legata a quella di Diego Maradona, e non nel modo in cui avrei voluto”. “Ma sono rattristato nell’apprendere della sua morte in così giovane età”, ammette Shilton. “È stato senza dubbio il più grande giocatore che abbia mai affrontato e il mio pensiero va alla sua famiglia”. Così conclude l’ex portiere: “In sincerità spero che non rovini l’eredità di Maradona”.

Maradona was the greatest footballer I ever played against without question, it’s so sad that in recent years he suffered with health and addiction my thoughts go out to his family this icon was taken far to soon #RIPDiego — Peter Shilton (@Peter_Shilton) November 26, 2020

Il tweet di Shilton

“Maradona è stato il più grande calciatore contro cui abbia mai giocato senza dubbio, è così triste che negli ultimi anni abbia sofferto di salute e dipendenza il mio pensiero va alla sua famiglia questa icona è stata portata lontano presto #RIPDiego”, ha scritto qualche ora fa sempre Shilton su Twitter. Insomma, tutto sommato è chiaro che il portiere non ha perdonato a Maradona la mano in Messico ’86, ma c’è da dire che non deve essere stato facile, nonostante una lunghissima (ha smesso di giocare a 48 anni) e gloriosa carriera, essere per sempre associati a lui e a quell’episodio. Lasciamo pure dire a Shilton quello che vuole, lui c’era … lui può.

Ilaria Paoletti