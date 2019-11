Los Angeles, 25 nov – Il 18 dicembre uscirà nei cinema italiani Star Wars: Episodio IX – L’Ascesa di Skywalker, e Oscar Isaac che interpreta Poe Dameron rivela che probabilmente avrà una storia d’amore con Finn, l’ex Stormtrooper interpretato da John Boyega.

“Questi ragazzi si amano”

Intervistato da Entertainment Weekly, Isaac ha dichiarato: “Penso che ci sia una connessione profonda tra i due. C’è una connessione profonda tra me e John. Questi ragazzi si amano”. “La verità è che in quanto interprete … non posso fare tanto, perché non scrivo gli script, ma posso dire che credo che sarebbe un ottimo modo per andare avanti” continua Isaac, mettendo in luce le difficoltà di inserire una coppia gay “sarebbe una storia molto più originale , ma possiamo dire che possiede quel potenziale”.

Un eroe “diverso”

Già in passato tuttavia l’interprete di Star Wars ha ventilato il suo desiderio di vedere una coppia omosessuale nei film della saga di George Lucas: “Ciò che significa per me è che le persone possano vedersi in un eroe come questo, in un film come questo, che adoro”.

“Aperto a qualsiasi tipo di avventura”

“Quanto a vedere come si manifesta Poe in questo film, questo non sarà necessariamente un chiaro punto della storia. Ma come attore, sono molto aperto a questo tipo di trame. Ci sono molte interessanti persone nella galassia, sarebbe un peccato tagliare il 50 per cento. Penso che Poe sia aperto a qualsiasi tipo di avventura“. Niente di nuovo sotto il sole; sappiamo già, infatti, che nella serie animata Star Wars Resistance, ci sono già Orka e Flix, ufficializzati come coppia dello stesso sesso – anche se non della stessa specie.

Ilaria Paoletti