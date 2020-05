Roma, 3 mag – E va bene, siamo d’accordo: Striscia la notizia non fa più ridere da decenni e la cosiddetta “satira” di cui la trasmissione di Antonio Ricci sarebbe alfiere ha lo stesso mordente di una puntata di Paperissima (stesso autore). Ma come si dice a Roma, “a chi tocca nse ngrugna” e quando si è al centro di un servizio di una trasmissione satirica bisognerebbe stare al gioco. Non se sei Giovanna Botteri, però. A lei non sta bene di essere presa in giro dal tg satirico e risponde con uno strale serissimo, impeccabile, accademico … in pratica una rosicata.

Il golfino nero scatena il dramma

Veniamo ai fatti: nella trasmissione del 28 aprile il tg satirico di Ricci ha “osato” prendere in giro la Botteri perché “a ogni collegamento dalla Cina, la corrispondente sfoggiava il medesimo abito nero” anche se ultimamente i suoi erano “capelli splendenti” (a differenza delle acconciature scarmigliate sfoggiate ogni volta dalla giornalista Rai. Non è la prima volta che la Botteri viene presa per i fondelli per indossare sempre lo stesso maglione nero, anzi, per questa ragione è diventata oggetto di meme su internet e la trasmissione condotta da Michelle Hunziker non manca di farlo notare. “Ad un tratto la sua chioma diventa vaporosa in risposta a tante frecciate” dice la voce del servizio di Striscia. Seguono i soliti rumori di campionario da comiche dei primi del novecento, risate registrate, insomma, un classico.

Nuovi e vecchi mostri (femministi)

Ma la Botteri non è una Valeria Marini qualunque (o uno qualsiasi dei personaggi che da Striscia vengono sovente inseriti nella categoria Nuovi mostri a causa di eccesso di chirurgia plastica e dubbio gusto sfoggiato in generale): lei è una professionista dell’informazione, un personaggio che se viene attaccato si sente di precisare che così si attacca quasi l’intero genere femminile: “Mi piacerebbe che l’intera vicenda, prescindendo completamente da me, potesse essere un momento di discussione vera, permettimi, anche aggressiva, sul rapporto con l’immagine che le giornaliste, quelle televisive soprattutto, hanno” scrive la Botteri, come se l’intera categoria delle talking heads italiane fosse stata messa sotto accusa. E siccome la Botteri (e i suoi fan) sono sicuramente di quella risma che guarda alle novità provenienti da altre nazioni esordendo con “ecco, vedete, in un Paese normale …”, lei parte con la filippica in cui erige la Bbc a faro di parità per le donne: “Qui a Pechino sono sintonizzata sulla Bbc, considerata una delle migliori e più affidabili televisioni del mondo. Le sue giornaliste sono giovani e vecchie, bianche, marroni, gialle e nere. Belle e brutte, magre o ciccione. Con le rughe, culi, nasi orecchie grossi. Ce n’è una che fa le previsioni senza una parte del braccio. E nessuno fiata, nessuno dice niente, a casa ascoltano semplicemente quello che dicono”: Giovanna, tutto questo per dei meme su internet e un servizio di Striscia, davvero? “A me piacerebbe che noi tutte spingessimo verso un obiettivo, minimo, come questo. Per scardinare modelli stupidi, anacronistici, che non hanno più ragione di esistere. Non vorrei che un intervento sulla mia vicenda finisse per dare credibilità e serietà ad attacchi stupidi e inconsistenti che non la meritano”, scrive ancora la Botteri, ormai investita da un’aria messianica. Come detto, un attacco a lei diventa un attacco a tutte le donne, quelle “serie”: “Sarei felice se fosse una scusa per discutere e far discutere su cose importanti per noi, e soprattutto per le generazioni future di donne”: insomma, prendi in giro il golfino nero della Botteri e diventa body shaming, la Hunziker – che pure ha messo su una associazione (Doppia difesa) che vuol proteggere le donne vittime di maltrattamenti – dovrà essere per questo bruciata in pubblica piazza? Ma non era meglio farcisi una risata sopra? Macché: addirittura il sindacato dell‘Ordine dei Giornalisti esprime solidarietà alla Botteri nemmeno le avessero dato della velina! Ah, giusto, Boldrini docet: le femministe non hanno il senso dell’umorismo.

Ilaria Paoletti