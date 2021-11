Roma, 16 nov — Una GG Allin di colore e in gonnella: Sophia Urista, cantante della band Brass Against, durante il concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida, ha urinato in faccia a un fan. Un gesto estremo, praticato però con il consenso del diretto interessato, il aveva accettato di salire sul palco, sdraiarsi per terra e fungere da «pitale umano» per la performance della Urista (nomen omen?).

La strana performance della cantante Urista

Il fatto è accaduto lo scorso 11 novembre e ha destato grande clamore. Il video della performance è diventato immediatamente virale sulle piattaforme social. La band avrebbe dichiarato in seguito che la Urista si sarebbe «lasciata trasportare dal momento», giustificando l’accaduto con un tweet per scusarsi con gli spettatori presenti, promettendo che gesti del genere non capiteranno più. «Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli. Grazie per averlo portato ieri sera, Daytona». C’è da scommettere, ad ogni modo, che parecchi cultori di pratiche sessuali insolite abbiano gradito lo spettacolo.

Le scuse, a quanto pare, non sono bastate: molti utenti, a loro detta «sconvolti» dallo spettacolo, hanno condannato il gesto della Urista scatenandosi in una bufera di critiche.

ROCKVILLE – ⚠️ ⚠️ ⚠️ Lead Singer Sophia Urista of ‘Brass Against’ pisses on fan during performance. pic.twitter.com/hdeBDBOct2 — ShatteredWorldMedia 🌐 (@MediaShattered) November 14, 2021

Il gesto non può dirsi certamente originale: molti altri frontman in passato hanno «sconvolto» le proprie platee urinando — o peggio — sul palco. Sophia Urista aveva debuttato sul piccolo schermo partecipando come concorrente all’undicesima stagione di The Voice, in America. Fu scelta da Miley Cirus, che allora figurava nella trasmissione come giudice. Americana, 35 anni, è molto attiva sui social, dove condivide immagini della sua vita e della sua relazione con Jess King, un’istruttrice di fitness che frequenta dal 2015 e con cui è ufficialmente fidanzata dal settembre 2020.

Cristina Gauri