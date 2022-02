Washington, 1° feb – Ci sono gaffe che difficilmente ti perdonano. Specialmente se riguardano l’Olocausto, e Whoopi Goldberg ci è cascata con tutte le scarpe. Durante la nota trasmissione tutta al femminile The View, in onda sull’Abc, l’attrice ha infatti affermato che la Shoah non avrebbe nulla a che fare con la «questione razziale». Il motivo? «L’Olocausto non riguarda la razza, si tratta della disumanità dell’uomo nei confronti di un altro uomo», ha detto Whoopi Goldberg. Che poi spiega: «Non si tratta di razza perché [tedeschi ed ebrei] sono due gruppi di persone bianche». In pratica, il razzismo esiste solo quando ci sono di mezzo persone nere (ovviamente nel ruolo di vittime, mai di carnefici).

Whoopi Goldberg e l’Olocausto

Com’era facile immaginarsi, le critiche sono arrivate copiose. Tant’è che Whoopi Goldberg si è vista costretta a scusarsi per la sua singolare visione della Shoah: «Nello show di oggi, ho detto che l’Olocausto “non riguarda la razza, ma la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo”. Avrei dovuto dire che riguarda entrambi», ha scritto l’attrice sul suo profilo Twitter. «Il popolo ebraico – ha proseguito – ha sempre avuto il mio sostegno, che non verrà mai meno. Mi dispiace per il dolore che ho causato».

«La razza si deve vedere»

Ma qual è stato il ragionamento che l’ha portata a questa gaffe? Whoopi Goldberg lo spiega così: «Essendo nera, quando si parla di razza, per me è una cosa molto diversa. Così ho detto che pensavo che l’Olocausto non riguardasse la razza. E questo ha fatto arrabbiare molte persone. Ma ho pensato che fosse una questione importante perché, in quanto nera, penso alla razza come a qualcosa che posso vedere», ha dichiarato l’attrice durante The Late Show with Stephen Colbert, programma in onda sulla Cbs. In pratica, «se arriva il Ku Klux Klan e sto insieme a un amico ebreo, io scappo. Lui invece può anche non farlo, perché è bianco e non possono sapere che è ebreo». Una vera a gara a chi è più oppresso. Peccato solo che in questa competizione non ci siano mai vincitori: solo perdenti.

Elena Sempione