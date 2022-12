Roma, 5 dic – Talento straordinario, campione di scherma, oro olimpico, due ori mondiali e in generale un palmares pazzesco. Tutto questo non basta a rendere Aldo Montano immune dalla critiche stolte dei commentatori social. L’ex schermitore italiano è ora accusato di essere “fascista” per via di un tatuaggio sul braccio. Dunque non presentabile come testimonial di una campagna pubblicitaria del Mise (Ministero dello sviluppo economico). Una polemica a dir poco grottesca, con una serie di guardoni social che hanno notato quanto già noto da anni: Aldo Montano ha tatuato sul braccio la scritta “Memento audere semper”.

Aldo Montano “fascista”: polemica social per un tatuaggio sul braccio

Apriti cielo, spalancati idiozia. La celebre locuzione latina coniata da Gabriele D’Annunzio, desumendola dall’acronimo MAS (Motoscafo armato silurante), sulla pelle di Montano è qualcosa di inammissibile per i soliti strilloni che pullulano sul web. Di qui la critica: “Segni del tempo: un testimonial con un tatuaggio fascista per gli spot del @MISE_GOV. Ottima scelta”, scrive su Twitter il sempre “acuto” Luca Bottura, che anche stavolta si lancia in un’improbabile freddura.

Ora, inutile dire che il motto della Decima Mas è talmente famoso da essere ormai utilizzato anche nel parlato comune e in particolare proprio nelle competizioni sportive. “Ricorda di osare sempre” è d’altronde un’espressione calzante in determinati casi, a prescindere dal suo uso originario. Ma anche se Montano avesse deciso di tatuarsi “Memento audere sempre” in omaggio al grande poeta novecentesco, fa piuttosto sorridere leggere questi acuti commenti social. Sta di fatto che dopo il surreale caso di Enrico Montesano a Ballando con le Stelle, qualche fenomeno non vedeva l’ora di tirar fuori un’altra polemica inutile.

Alessandro Della Guglia