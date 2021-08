L’attaccante, reagendo il malo modo alla sostituzione durante l’incontro con il Konyaspor, nella terza giornata di campionato, ha dato un assaggio del proprio carattere ai nuovi compagni di squadra: poco giocare, tanto frignare . Tutto è iniziato quando il tecnico Samet Aybaba — che dopo l’ultima partita lo aveva pungolato a dovere («Balotelli e Belhanda sono le nostre stelle ma non corrono e se non corri non puoi battere alcun avversario»), nonostante il pareggio arrivato grazie a un assist di Mario — lo ha sostituito al 12esimo minuto del secondo tempo.

Roma, 30 ago — Il primo gol in terra turca ancora si sta facendo attendere ma la balotellata l’ha già servita in tavola: parliamo ovviamente di Mario Balotelli, 31 anni compiuti da poco, che venerdì sera ha dato « spettacolo » per la prima volta sulla panchina del suo Adana Demirspor.

La scenata

Dapprincipio Balotelli ha sportivamente abbracciato il suo sostituto, il compagno di squadra Francis Ezeh; ma una volta arrivato alla panchina è esploso. Prima ha lanciato per terra un oggetto, poi ha sferrato un pugno alla panchina stessa per sfogare la propria frustrazione, mentre inveiva contro qualcuno: forse proprio contro Aybaba, «reo» di averlo sostituito? Il tutto davanti agli sguardi esterrefatti dei compagni seduti con lui. La reazione di Balotelli non è passata inosservata agli utenti delle piattaforme social, che hanno subito evidenziato l’atteggiamento — sempre molto conciliante e «sportivo» — del giocatore.

Di chi è la colpa se gioca male?

La partita è finita 1-1: l’Adana ha segnato non appena l’attaccante bresciano è finito in panchina, per poi essere raggiunta dagli avversari sette minuti prima della fine. E pensare che Balotelli era stato accolto in Turchia come una star: eppure siamo alla terza partita e l’attaccante ha siglato soltanto un assist in 209 minuti di gioco complessivi. Forse, quindi, non è Balotelli a dovere dare segni di nervosismo, ma la sua squadra. Oppure, orfano del presunto odio italiano, incolperà il razzismo dei turchi per i propri insuccessi?

