Roma, 9 dic – Sì alla breakdance, no al karate. E’ questa la decisione del Comitato esecutivo del Cio per il programma delle Olimpiadi di Parigi 2024. Insieme alla breakdance ai Giochi francesi saranno presenti anche il surf, lo skateboard e l’arrampicata, sport già previsti per i Giochi di Tokyo 2020 e posticipati al 2021. Tra gli sport aggiuntivi per i Giochi giapponesi era presente anche il karate, che invece non è stato confermato per l’edizione parigina. Nel 2024 non ci sarà nemmeno il baseball/softball, anche questo invece presente a Tokyo tra gli sport aggiuntivi. Tra le attività che non saranno più presenti in Francia nel 2024 c’è anche la 50 chilometri di marcia, nonostante fosse nel programma olimpico dal 1932. E’ stata eliminata in quanto non rispetta la “parità di genere”: è considerata una attività troppo dura per le donne.

Breakdance confermata, karate fuori dalle Olimpiadi francesi

Il karate paga invece la presenza di altre arti marziali, come il judo e il taekwondo. Da anni si discute della possibile introduzione del karate tra gli sport olimpici e gli atleti, con l’ammissione tra gli “sport aggiuntivi” a Tokyo 2021, avevano sperato che potesse diventare sport ufficiale. Invece il Cio non ha confermato la presenza dell’arte marziale giapponese per l’edizione di Parigi 2024. I quattro sport aggiuntivi in Francia si andranno ad affiancare ai 28 tradizionali.

Olimpiadi e parità di genere

Non solo breakdance. Tra le altre novità previste per le Olimpiadi francesi ci sarà una diminuzione del numero di atleti: 600 in meno rispetto all’edizione di Tokyo, per un totale di 10.500. Diminuiscono anche i podi: 329, ovvero dieci in meno sempre rispetto all’edizione giapponese. Ci sarà poi la questione politicamente corretta della parità di genere, che oltre alla soppressione della 50 km di marcia porterà ad una diminuzione di eventi in altre discipline, come il sollevamento pesi (con una diminuzione anche degli atleti coinvolti, da 196 a 120 atleti).

Davide Romano