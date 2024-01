Il 2024, anno olimpico, ricco di eventi sportivi imperdibili

Il 2024 si preannuncia un anno ricco di eventi sportivi imperdibili per tutti gli appassionati, già pronti a seguire gli eventi in diretta tv, attraverso i media e i diversi portali di betting che mettono a disposizione quote e bonus scommesse sulle principali competizioni: dal calcio ai motori fino ai Giochi Olimpici. L’anno sarà, infatti, dominato dalle Olimpiadi di Parigi, che si terranno dal 26 luglio all’11 agosto. La rassegna a cinque cerchi vedrà la partecipazione di oltre 10.000 atleti provenienti da tutto il mondo, che si sfideranno in 32 sport e 306 eventi. C’è tanta curiosità soprattutto per gli sportivi italiani, dati i diversi titoli iridati da proteggere e, possibilmente, riconfermare. In particolare ci si riferisce a Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, che fecero sognare gli appassionati in quel di Tokyo. Ma prima dei giochi estivi, ci sono tantissimi altri grandi eventi da seguire. Si parte subito a gennaio con gli Europei di pallanuoto, mentre a febbraio inizieranno i Mondiali di nuoto, pallanuoto e tuffi. A marzo, invece, saranno di scena i Mondiali Indoor di atletica.

2024, tanti eventi europei in Italia

A proposito di Atletica, non c’è da dimenticare che quest’anno, poco prima delle Olimpiadi, vi sarà la rassegna europea nella Capitale, con Roma 2024, dal 7 al 12 giugno. Ma non solo atletica leggera, bensì tanti altri eventi a livello europeo che si terranno nel nostro Paese, come quelli di nuoto a Rimini (26/31 agosto) o quelli di Ginnastica artistica sempre nella città del litorale romagnolo: 24-28 aprile quelli maschili, 1-5 maggio quelli femminili.

Europei di Calcio

A far battere i cuori di milioni di tifosi di calcio, invece, ci saranno gli Europei estivi, che si giocheranno in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Un mese esatto per scoprire se gli Azzurri di Luciano Spalletti riusciranno a confermare il titolo conquistato in Inghilterra nell’edizione itinerante 2020, giocatasi a tutti gli effetti nel 2021. Il girone è assolutamente complicato, data la compresenza di Spagna, Croazia e Albania. Ma si sa che quando la difficoltà aumenta, lo spirito tricolore dà sempre il meglio di sé.

Il tennis sarà protagonista con i quattro Slam

Il tennis sarà protagonista del 2024 con i quattro Slam: l’Australian Open, giocatisi nel periodo che andava dal 14 al 28 gennaio; il Roland Garros, in programma dal 26 maggio al 9 giugno; Wimbledon, in programma dal 1 al 14 luglio; e gli US Open, in programma dal 26 agosto all’8 settembre. Oltre ai quattro Slam, il tennis offrirà un ricco calendario di tornei, tra cui gli Internazionali BNL d’Italia a Roma (6-19 maggio 2024) le ATP Finals (10-17 Novembre 2024) e la Coppa Davis, torneo che vede i nostri azzurri Campioni del Mondo in carica dopo la finale di Malaga del 2023 vinta contro l’Australia.

Il ciclismo sarà ricco di appuntamenti

Il ciclismo sarà ricco di appuntamenti, a partire dalle Classiche di primavera che si disputano tra marzo e aprile. Tra le più importanti, segnaliamo la Milano-Sanremo, la Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e la Freccia Vallone. I grandi giri a tappe, invece, prenderanno il via con Il Giro d’Italia, che quest’anno si svolgerà dal 4 al 26 maggio, seguito dal Tour de France, che avrà luogo dal 29 giugno al 21 luglio, e la Vuelta di Spagna, che si svolgerà dal 17 agosto al 18 settembre.

La Formula 1 e la MotoGP offrono un calendario ricco di gare

Da marzo, torna il grande circo dei motori, con Formula 1 e MotoGP pronte a tornare a sfrecciare sui circuiti più importanti del mondo. La F1, che inizierà il 2 marzo, disputerà ben 23 Gran Premi nel corso della stagione, tra cui quello molto suggestivo tra le vie di Las Vegas, oltre che i due italiani a Imola e Monza. La MotoGP, invece, inizierà il 10 marzo e disputerà ben 22 Gran Premi nel corso della stagione. Tra le novità, segnaliamo il ritorno del Gran Premio di Finlandia.

Tanti altri sport da seguire

Oltre agli sport già citati, il 2024 offrirà tanti altri appuntamenti sportivi imperdibili. Tra questi, segnaliamo: la 24 Ore di Le Mans, in programma tra il 12 e il 16 giugno. La 500 Miglia di Indianapolis, in programma il 26 maggio. I Mondiali di beach soccer a Doha, in programma dal 15 al 24 febbraio e l’America’s Cup di vela, in programma tra settembre e ottobre a Barcellona. Insomma, il 2024 si preannuncia un anno ricco di emozioni per tutti gli appassionati di sport.