Roma, 13 lug — Agli inglesi non va proprio giù di avere perso contro l’Italia, e questo è un fatto acclarato: ma alcuni tifosi della squadra della Perfida Albione hanno raggiunto un tale livello di rosicamento da lanciare non una, ma cinque petizioni sul sito Change.org affinché Italia-Inghilterra venga rigiocata. Motivazione? «Non è stata una partita per nulla corretta».

Gli inglesi rosicano ancora e lanciano una petizione

«Il match dell’11 luglio non è stato corretto, dopo che l’Italia ha trascinato i giocatori inglesi come fossero schiavi», frignano gli utenti presentando la petizione. «Tutte quelle spinte, quelle strattonate e quei calci ed è stato permesso all’Italia di vincere lo stesso? Decisamente di parte. L’Italia avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso per il modo in cui ha giocato e la ripetizione dovrebbe essere arbitrata da un fischietto non di parte. Tutto questo non è stato giusto».

Certi quindi di non albergare nel torto, cinque tifosi inglesi hanno quindi lanciato altrettante petizioni sulla piattaforma allegando la fotografia del fallo di Chiellini su Saka, un fotogramma che ha fatto il giro del mondo — i meme sull’attimo in cui il capitano italiano tira per la maglietta l’avversario si sprecano — e invocando il cartellino rosso. In poco più di 24 ore sono arrivate oltre 90.000 firme.

Gli inglesi hanno un problema di sportività

Che dire: che gli inglesi avessero difficoltà a perdere sportivamente si era già capito domenica sera, con l’imbarazzante passerella dei giocatori che si erano sfilati la medaglia per il secondo posto, mentre i tifosi abbandonavano gli spalti di Wembley senza tributare omaggio alla squadra vincitrice. Per non parlare degli insulti razzisti a Rashford, Sancho e Saka per avere sbagliato i tre calci di rigore. E che dire dei fischi vigliacchi — questo, invece, a inizio partita — a coprire le note dell’Inno di Mameli?

Cristina Gauri