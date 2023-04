Roma, 16 apr – Oltre mille chilometri per ritrovarsi insieme in cadetteria. Tanta è la distanza tra Catanzaro – città dominatrice del girone C di Lega Pro promossa da quasi un mese – e Salò, il piccolo comune sulle rive del Garda conosciuto ai più per i ministeri della Repubblica sociale italiana. Sabato scorso infatti il Feralpi ha vinto con due giornate d’anticipo il proprio raggruppamento, quello settentrionale. Non c’è due senza tre: con il successo di ieri pomeriggio, anche la Reggiana capolista del B ha ottenuto la promozione diretta con una settimana di anticipo rispetto alla fine dei giochi. Ma andiamo con ordine.

Girone C di Lega Pro, il Catanzaro (non) ha fatto cento

Della splendida cavalcata del Catanzaro ne avevamo già parlato qualche mese fa. Quella che a tutti gli effetti rimane la migliore squadra di Lega Pro, con l’ultima vittoria ha fissato il nuovo record di punti della categoria. Novantatré mattoncini. Con altre due affermazioni le Aquile toccherebbero quota novantanove: non è la perfezione della cifra tonda a due zeri, ma comunque un qualcosa di straordinario. In quanto a reti fatte e subite (novantotto e diciassette) i giallorossi hanno praticamente doppiato tutte le altre compagini.

Scendendo, in classifica troviamo l’ottimo Crotone – già sicuro del secondo posto – il Pescara di Zeman e il Foggia. Per quanto riguarda i singoli, invece, dietro al capocannoniere Iemmello (il numero nove della capolista ha timbrato venticinque volte) nota di merito per Patierno e Caturano. Terminali offensivi di Francavilla e Potenza sono rispettivamente autori di diciannove e diciassette marcature.

Girone A: il sogno della Feralpisalò

Saliamo nel Nord Italia. Dove, per stessa ammissione dell’allenatore Stefano Vecchi, quello del Feralpisalò, più che il raggiungimento di un obiettivo, è stato il compimento di un sogno. Miglior difesa del girone – in trasferta solo sei palloni raccolti in fondo al sacco – quella del tecnico bergamasco è una compagine non particolarmente prolifica. Una promozione storica, anche per il quindicesimo attacco del campionato. Un racconto verdazzurro che ci riporta indietro di almeno tre decenni: Feralpi è infatti il nome dell’importante realtà siderurgica proprietaria della società. Che, vale la pena di ricordare, vanta appena quattordici anni di vita. Calcio e imprenditoria, vecchio binomio che sul Garda bresciano evidentemente ancora funziona.

Dietro agli ormai irraggiungibili leoni benacensi Lecco, Pro Sesto e Pordenone si giocano il secondo posto. Agli spareggi ci sarà anche il Vicenza: il Lanerossi potrà contare sulle reti – finora diciotto – dell’italo-argentino Ferrari. Sua anche la doppietta che in settimana ha steso la Juventus Next Gen nella finale della Coppa Italia di categoria (3-2 per i berici).

L’Entella crolla sul più bello: gode Reggio Emilia

L’ultima in ordine cronologico ad assicurarsi un posto nel campionato di Serie B 2023/24 è stata la Reggiana, corsara ieri in quel di Olbia. Nonostante un primo posto ipotecato già a metà febbraio con la netta affermazione di Cesena – che spedì i romagnoli a meno sette – gli emiliani si sono incartati nelle settimane successive. Dopo la prova di forza del Manuzzi, gli uomini di Diana hanno subìto infatti il ritorno dell’Entella, con i liguri capaci di raggiungere il primo posto non più tardi di due settimane fa. Ma i mezzi passi falsi dei biancocelesti a Lucca e in casa contro la Recanatese hanno vanificato questa grande rimonta. Beffata la scorsa stagione dai cugini del Modena (ottantasei punti non bastarono a mettere la testa davanti ai canarini) la Regia torna così in cadetteria a un solo biennio di distanza dall’ultima retrocessione.

In ottica spareggi, attenzione al Cesena. Il Cavalluccio, oggi secondo, conta difesa meno perforata e miglior attacco del girone. Lanciati dai gol di Corazza, i bianconeri, dopo aver buttato tanti punti alla portata durante la stagione, sono in un ottimo momento di forma. Ma da qui all’11 giugno – giorno della finale di ritorno che sancirà la quarta compagine promossa – tante, troppe cose possono cambiare…

Marco Battistini