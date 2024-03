“Alle origini del conflitto israelo-palestinese”: il seminario universitario per analizzare la crisi in Medio Oriente

Roma, 6 mar – Approfondire e comprendere ciò che sta accadendo oggi in Medio Oriente con la guerra nella Striscia di Gaza, è questo lo scopo del seminario di studi, organizzato dall’Università Unidolomiti e Ssml/Istituto ad Ordinamento Universitario San Domenico di Roma, dal titolo “Alle origini del conflitto israelo-palestinese. Un confronto”.

Il seminario di Unidolomiti: “Alle origini del conflitto israelo-palestinese. Un confronto”

L’incontro si terrà il 22 marzo, dalle ore 19:00 fino alle 21:00, presso il Centro Consorzi di Sedico in provincia di Belluno, e sarà disponibile anche in diretta online. Al centro del seminario un ampio focus per analizzare quelle che sono le ragioni che sottendono il drammatico conflitto tra Israele e Palestina, dalle dinamiche geopolitiche fino alle spiegazioni giuridiche. Il tutto sforzandosi di leggere gli eventi attuali sotto una prospettiva storica e di ampio respiro, che sappia quindi andare in profondità rispetto ai fatti e cogliere ciò che accade nella sua interezza.

I relatori

Il tema del conflitto israelo-palestinese verrà affrontato da un ricco parterre di relatori. Presenti la prof.ssa Adriana Bisirri, presidente del Ssml/Istituto ad Ordinamento Universitario San Domenico di Roma, e il dott. Michele Talo, presidente Polo territoriale Unidolomiti di Belluno-Ssml/Istituto ad Ordinamento Universitario San Domenico di Roma, i quali porteranno i propri saluti introduttivi. Oltre a loro, il prof. don Roberto Carla, associato di Morale sociale presso la Facoltà teologica della Sardegna, il quale avrà il compito di fare una introduzione al tema in oggetto. Moderatore dell’incontro sarà invece Daniele Trabucco, professore associato in Diritto costituzionale e Diritto pubblico comparato presso Ssml/Istituto ad Ordinamento Universitario San Domenico di Roma. Infine, gli interventi di Ariel Shimona Edith Besozzi, eclettica studiosa e autrice del libro Sono sionista, e di Lucrezia Boscari, avvocato e collaboratrice di Amnesty international Italia, la quale da tempo si occupa di tematiche inerenti alla questione palestinese. Per iscriversi al seminario o avere ulteriori informazioni si può inviare una mail a universita@unidolomiti.it, o telefonare al numero 0437 851 355.