Roma, 25 mar – La catena americana Panera Bread ha appena annunciato che nei suoi ristoranti lancerà il sistema di pagamento palmare brevettato da Amazon, noto come Amazon One.

Panera Bread nasce nel 1987 a St. Louis come panificio, nel sito ufficiale, oltre a ritrovare tutte i soliti slogan di marketing inclusivo intrisi dell’ormai noto nuovo moralismo, scopriamo che il piccolo panificio negli anni è diventata una grande catena che oggi conta più di 2000 punti vendita in cui 66 milioni di americani vi pranzano ogni trimestre, inoltre l’azienda, per la gioia della raccolta e dell’analisi dei dati e dei comportamenti dei clienti, annovera nel suo programma fedeltà, MyPanera, ben 52 milioni di membri.

La tecnologia per il pagamento palamare Amazon Go è stata lanciata nel 2020 tramite la nota catena americana Whole Foods, nello specifico nei punti vendita in California (che sorpresa!). La tecnica consente ai clienti, previa registrazione (scannerizzazione) del proprio palmo effettuabile anche presso i negozi stessi, di pagare la spesa semplicemente passando il palmo della mano sui terminali di pagamento (Amazon One Device), senza dover più utilizzare contanti o carte di credito.

Il palmo della tua mano come un codice a barra. Per la comodità questo e altro!

Un po’ come avere un codice a barre stampato sulla pelle perché, come sostiene il colosso di Jeff Bezos “le tue mani sono unicamente tue! Il tuo palmo è costituito da minuscole caratteristiche distinte sopra e sotto la superficie, molte delle quali sono indistinguibili dall’occhio umano o da una fotocamera standard”.

Al colosso Whole Foods e in piena collaborazione con Amazon si è quindi unita anche la grande catena di panifici Panera Bread che ha deciso di offrire alla propria clientela questo avveniristico servizio, divenendo la prima catena di ristoranti americana potenzialmente cashless. Ma lasciamo la parola a Niren Chaudhary, amministratore delegato dell’azienda: “La nostra filosofia è stata incentrata sullo sfruttamento della migliore tecnologia del settore per creare un’esperienza Panera migliore e utilizzarla per approfondire il nostro rapporto con i nostri clienti fedeli. L’introduzione di Amazon One, come servizio semplice, personalizzato e conveniente, è un altro modo in cui stiamo ridefinendo l’esperienza di fidelizzazione”. Anche in questa occasione, le parole del manager celano un significato molto più profondo di quanto possa apparire.

“Data is the new oil”

Dati, dati, dati e ancora dati in cambio di una “esperienza migliore”. Lo sappiamo e ci viene ricordato di continuo: “sviluppo e il progresso non si possono arrestare”, soprattutto quando questi sono nelle mani di ammassamenti tecnologici-finanziari senza precedenti nella storia dell’uomo, concentrazioni sovranazionali capaci di incidere direttamente sulla vita di tutti noi.

E l’Unione europea è sempre una garanzia

L’Unione Europea, con il pretesto di arginare il riciclaggio e prevenire il terrorismo internazionale (sic!) sta, da tempo, portando avanti una battaglia contro il contante il cui esito favorirà inevitabilmente la ridefinizione di una società in cui il denaro sarà quasi del tutto digitale, quindi, soggetto a controllo e di conseguenza a una discrezionalità che nessuno potrebbe escludere possa essere dosata e concessa in base a determinati comportamenti più o meno virtuosi.

L’eventuale sostituto del denaro cartaceo sarebbe già pronto: è infatti la stessa Banca Centrale Europea (esattamente come la Federal Reserve americana), come riscontrabile dal sito ufficiale, a valutare l’introduzione dell’euro digitale: “Stiamo lavorando con le banche centrali nazionali dell’area dell’euro per valutare se introdurre un euro digitale. Sarebbe una valuta digitale della banca centrale, un equivalente elettronico del contante. E integrerebbe banconote e monete, offrendo alle persone un’ulteriore scelta su come pagare”. Un detto trito e ritrito (ma anche impreciso) recita: “se è gratis il prodotto sei tu”, in questo caso potremmo aggiungere “se è comodo e veloce chiediti il perché”. Intanto, da Amazon ci dicono: “Le possibilità sono infinite e abbiamo appena iniziato”.

Valerio Savioli