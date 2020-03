New York, 17 mar – Amazon mette al bando il Mein Kampf di Adolf Hitler e non solo, anche tutto ciò che per il gigante dell e-commerce del miliardario Bezos è “propaganda nazista” (compresi libri per bambini). Lo riporta il Guardian.

“Non potrà essere offerto al pubblico”

Secondo il Guardian, tra i dipendenti Amazon circolano una e-mail che sarebbe stata inviata a rivenditori di copie di seconda mano del Mein Kampf. In tale comunicazione, si rende noto che il Mein Kampf “non potrà più essere offerto al pubblico” dato che “viola il codice di condotta” del gruppo Usa. Questo “editto” di Bezos, però, non riguarda solo le copie vintage, bensì anche quelle diffuse da editori abbastanza grandi come gli inglesi di Random House e gli indiani Jaico. In India, infatti, il Mein Kampf è tutt’ora un best seller.

Le proteste delle associazioni ebraiche

Secondo quanto riporta sempre il Guardian, sin dagli anni novanta le maggiori associazioni ebraiche hanno denunciato a più riprese il fatto che Amazon vendesse liberamente il Mein Kampf sulla sua piattaforma, e avevano invitato Bezos ad interrompere tale commercio. Amazon, tuttavia, aveva risposto sempre negativamente, sostenendo che smettere di vendere l’autobiografia di Hitler equivalesse a violare il diritto d’espressione. Non solo; la società di Bezos sosteneva anche che il testo originale era indispensabile agli studenti che avessero dovuto studiare la storia del Nazismo.

Non solo il Mein Kampf

Non solo il Mein Kampf viene “vietato” da Amazon, ma anche Il fungo velenoso del 1936 di Julius Streicher, gerarca nazista condannato a morte per crimini contro l’umanità, Il bastardo, un libro per bambini sulla “questione ebraica”, che la illustra ai più piccoli, attraverso circa dieci storie “su alcuni animali pericolosi ognuno dei quali paragonati al giudaismo”. Alcune edizioni per studiosi del Mein Kampf, in lingua straniera, sono ancora presenti su Amazon Uk. Sul portale in lingua italiana si trovano numerose copie con testi “critici” di introduzione.

Ilaria Paoletti