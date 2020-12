Roma, 3 dic – Stanno rimbalzando su tutti i social i video girati sulle scale mobili del centro commerciale Grand Mall di Douala, nel Camerun. Inaugurato il 17 novembre e presentato come il più grande di tutta l’Africa centrale, ha fatto letteralmente impazzire gli abitanti di Douala e delle province limitrofe che si sono riversati in massa per visitare quella che – comprensibilmente – è diventata la principale attrazione dell’area.

La nuova esperienza delle scale mobili al centro commerciale

Ad affascinare maggiormente i clienti del Grand Mall, le scale mobili. Un congegno che parte degli avventori, residenti in aree rurali e poco adusi alla modernità, ha visto e utilizzato per la prima volta, con timore e anche un po’ di goffaggine. Ed ecco quindi che i concittadini più «scafati» si sono divertiti a riprendere l’incontro dei neofiti con le suddette scale mobili all’interno del centro commerciale: capitomboli, scale usate alla rovescia, avventori che cadono comicamente come birilli, nonostante la presenza delle guardie di sicurezza messe lì a spiegare il funzionamento del congegno.

Video “cattivelli”

Video "cattivelli" riprendono i tentennamenti, le cadute rovinose e le urla di chi fino al giorno prima non era assolutamente al corrente dell'esistenza di uno strumento che per i più è di uso quotidiano, dato per scontato. Gli stessi che vengono ripresi mentre cadono, una volta abituati alla novità, decidono di «bissare» il giro sulle scale mobili come se fossero una giostra, spostandosi da un piano all'altro del centro commerciale, visibilmente divertiti. Un po' cattivello, se vogliamo, da parte dei visitatori già abituati alla modernità, che impietosamente riprendono i tentennamenti, le cadute rovinose e le urla.

Cristina Gauri