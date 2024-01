Arbitri, la rabbia di Rocchi: “Non siamo il male del calcio”

Roma, 13 gen – Il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi alla presentazione alla stampa del centro Var della Lega di serie A si è lasciato andare ad un duro sfogo.

Lo sfogo di Rocchi

A metà campionato, gli arbitri tracciano il bilancio. “Non siamo noi il male del calcio e d’ora in poi non accetteremo tutto: basta insulti o, peggio, minacce, chiediamo regole severe come fa l’Uefa. In Europa chi offende o mette a repentaglio la sicurezza arbitrale, viene punito severamente”, dice il designatore Gianluca Rocchi. Tracciato quindi una sorta di punto di non ritorno. Allenatori perennemente in rivolta, giocatori irrispettosi, tesserati travestiti da ultrà nel tunnel degli spogliatoi: secondo gli arbitri è il caos. “Noi sbagliamo e se accade ammettiamo i nostri errori. Un esempio? Il gol dell’Inter contro il Verona andava annullato per il contatto tra Bastoni e Duda, ma – continua Rocchi – non è ammissibile il clima che si è creato attorno a noi. Senza la severità delle pene non ci sentiamo tutelati, siamo più deboli: sento allenatori (Gasperini, ndr) che danno del maleducato ad un arbitro o vedo tecnici che tentano anche l’aggressione fisica ai nostri danni e se lo fanno in serie A cosa può accadere nelle realtà di provincia?”.

Gli errori certificati

I numeri della prima parte di stagione dicono: otto errori certificati, tra questi il gol da annullare a San Siro in Inter-Verona e la rete di Arnautovic a Genova in Genoa-Inter. Errori recuperati grazie al Var sono stati 78, di cui 28 legati a situazioni di fuorigioco. E poi chiosa: gli arbitri si ribellano, il clima deve cambiare. “Avete visto il derby? E per fortuna c’era Orsato, il nostro numero uno, e non solo nostro: è stata una partita dove è accaduto di tutto”, ha sottolineato infine l’allenatore dei fischietti italiani.

Sergio Filacchioni