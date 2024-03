Aspides: a cosa serve la missione nel Mar Rosso?

Roma, 5 mar – In Senato si vota per il coinvolgimento dell’Italia in Aspides e altre missioni militari. Ovviamente, quella citata è la più importante perché riguarda proprio il Mar Rosso minacciato da qualche mese dagli Houthi “scatenati” dal disastro umanitario a Gaza. Troppo importante la rotta, troppa la quantità di merce che vi transita per non fare nulla.

Necessario reagire, il comando italiano è una buona notizia, ma…

Dall’Oceano Indiano, il Mar Rosso e infine il Canale di Suez passa il 40 per cento del Made in Italy, di cui il 16 per cento delle esportazioni di olio di oliva oltre al 14% del pomodoro lavorato. Valore complessivo: 6 miliardi di euro annui, da quanto sostiene Coldiretti. Davvero troppo denaro, troppo flusso. Che l’Ue abbia affidato il comando operativo all’Italia è una buona notizia (anche se abbastanza scontata, vista la posizione geografica e considerando che la Grecia deterrà quello strategico) ora bisognerà vedere come verrà gestito realisticamente questo ruolo. Di certo c’è che ignorare la questione fosse praticamente impossibile.

…occhio alle escalation

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani lo ha rimarcato per l’ennesima volta: “Missione solo difensiva, non faremo operazioni di terra”. E andrebbe, ovviamente, bene così. Dopo l’ultimo attacco nell’area, del resto, la tratta è diventata troppo pericolosa. La missione è stata approvata il 19 febbraio scorso dai ministri degli Esteri dei Paesi membri, con l’obiettivo di rendere sicuro il passaggio alle navi che provengono dall’Oceano Indiano. Aspides durerà un anno avrà l’autorizzazione di aprire il fuoco contro qualsiasi attacco nelle acque internazionali.