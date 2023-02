Roma, 2 feb – In Australia sulle banconote non ci saranno più re britannici, come riporta l’Ansa. La fine di un’era molto lunga che, forse, prelude ad ulteriori affrancamenti futuri.

Australia, sulle banconote via i re britanni



L’annuncio è di quelli simbolicamente piuttosto “forti”, sebbene nella sostanza cambi poco. La banca centrale australiana ha infatti dichiarato che cancellerà il monarca britannico dalle banconote. In Australia, insomma, le banconote non saranno più a “immagine e somiglianza” dei re. L’immagine della defunta regina Elisabetta II sulla sua banconota da 5 dollari australiani sarà sostituita da un disegno realizzato in onore della cultura indigena. Dunque non ci sarà Carlo III, come nessun monarca con sede in Gran Bretagna.

“Gli indigeni precedono i britannici di 65mila anni”



D’altronde in Australia le banconote vogliono seguire d’improvviso una tradizione. Che non potrebbe essere britannica, se si bada all’origine abitativa dello sterminato territorio insulare. Così si esprime il movimento repubblicano della Nazione che condivide la decisione del governo e sottolinea esattamente il fatto che gli indigeni avevano preceduto l’insediamento britannico di 65.000 anni. Il disegno è stato definito “un nuovo design che renda onore alla cultura e alla storia dei primi australiani”. Ovviamente Elisabetta II ancora compare sulla banconote attualmente in circolazione. La banca centrale australiana ha comunque sottolineato che le nuove banconote non saranno pronte prima di alcuni anni.

Alberto Celletti