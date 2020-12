Roma, 4 dic – «È una presa in giro?», sbotta Matteo Bassetti commentando il caso dei 24mila giovani medici specializzandi che ancora non conoscono i risultati del concorso a cui avevano partecipato il 22 settembre. Eppure «siamo in emergenza», chi ci governa non manca di ripetercelo ogni dieci secondi con toni da apocalisse.

Bassetti vuole sapere che fine faranno i 24mila specializzandi senza graduatoria

Il direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova è impietoso come sempre: ad oggi ci sono 24mila medici in attesa di diventare specializzandi «si sono laureati e hanno partecipato il 22 di settembre ad un concorso per le scuole di specializzazione. Ad oggi a loro non è stata ancora comunicata la graduatoria, e questa è una cosa allucinante», ha puntato il dito Bassetti, parlando con l’Adnkronos Salute. «Siamo in emergenza e abbiamo chiesto più specialisti per la rianimazione, per le malattie infettive e per la microbiologia», ha puntualizzato. Per non parlare dei «13mila specializzandi sono bloccati dal ministro Manfredi». Questi giovani medici «devono sapere se hanno vinto una borsa di studio, devono sapere dove devono andare e quando devono iniziare».

Il problema dei decessi