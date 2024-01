Belen ora si lamenta del maschilismo: “Non vai più bene se non hai il sedere sodo”

Roma, 10 gen – Ora Belen Rodriguez si lamenta del maschilismo. Sì, non è una scenetta comica, ma dichiarazioni reali, rilasciate dalla conduttrice al settimanale Chi e riportate sull’Huffington Post.

Belen e il maschilismo: “Se non hai il sedere sodo vanno a cercare una più giovane”

La signora ha ormai 40 anni. Non sarebbe nemmeno nella fase decadente, in verità. Eppure si lamenta. Belen denuncia addirittura il maschilismo di cui sarebbe affetto il – guarda un po’ – arretratissimo Paese Italia. Ovviamente, la ex-showgirl oggi conduttrice la butta sul melodrammatico anzitutto. Sfogandosi sulla sua crisi di mezza età e sull’invecchiamento. “Mi sono sentita inutile, solo bella. Ma a 40 anni, la bellezza esteriore inizia a salutarti. Mi stavo giocando la vita. Ho fatto male solo a me stessa e alla mia famiglia, ai miei figli”. E fin qui, in realtà, tutto ci potrebbe stare. Poi però c’è l’affondo che rende tutto grottesco: “In un Paese maschilista se non hai più il sedere sodo non funzioni e prendono una più giovane”. Già…

Sputare nel piatto dove si è mangiato, e senza neanche troppo ritegno…

Belen che si lamenta del maschilismo è paragonabile a Berlusconi che tuonava contro i comunisti. Grosso modo. Ma è difficile trovare un raffronto consono, vista la ridicolaggine dell’affermazione di per sé. Belen si lamenta di una “arretratezza” di cui ella stessa ha sempre beneficiato e a cui deve praticamente tutte le sue fortune: in una società storta come la nostra, per carità, non c’è da stupirsi mai di nulla. Ma di certo è difficile non considerare tutto ciò quanto meno grottesco. Perché recriminare per un passato non pregno di significati, come sottolineavamo anche nel paragrafo precedente, ci può stare. Buttare fango addosso a ciò che ti ha garantito un successo clamoroso come se ne fossi stata addirittura una vittima, beh, no. Ritorna ancora in auge il tema del sempreverde “patriarcato”, quello brutto e cattivo. In questo caso, solo se il sedere non è più sodo.

Aurelio Del Monte